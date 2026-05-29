Sénégal: Sédhiou - L'élite politique invitée à préserver la paix et la stabilité

Sédhiou — L'imam de la grande mosquée de sédhiou (sud), Aliou Diallo a insisté jeudi au cours de son sermon de l'Aid-el-kébir, sur la paix sociale, la stabilité et la tolérance, invitant particulièrement l'élite politique à privilégier l'essentiel dans la conduite des affaires publiques.

Dans son message, l'Imam Aliou Diallo a exhorté les autorités à gouverner dans la sérénité et la tranquillité afin de préserver le climat de paix qui a toujours caractérisé le Sénégal.

"Les populations ont besoin d'un environnement apaisé pour renforcer l'unité nationale et faire face aux défis du moment", a-t-il dit dans son sermon.

Il a fait observer que le pays a traversé ces dernières années "plusieurs périodes de tensions et de remous", avant d'exprimer l'espoir de voir le Sénégal "renouer durablement avec la stabilité grâce aux prières des citoyens et à l'engagement des responsables politiques".