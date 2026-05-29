Sénégal: Kolda - Le dialogue entre acteurs politiques au centre du sermon à la grande mosquée

Kolda — L'imam ratib de la grande mosquée de Kolda (sud), Thierno Alassane Tall, a invité, jeudi, les fidèles à promouvoir la paix sociale et à préserver les valeurs islamiques, appelant particulièrement les acteurs politiques à privilégier le dialogue et l'entente afin de consolider les acquis et le legs de nos ancêtres.

"Les acteurs politiques, particulièrement, doivent dialoguer entre eux pour le développement du Sénégal. Des divergences peuvent exister mais ne doivent pas prendre le dessus sur l'intérêt du pays", a déclaré le guide religieux.

Dans son sermon de l'Aïd el-kébir, il a insisté sur la nécessité pour chacun d'adopter un comportement "responsable pour maintenir la paix et la stabilité au Sénégal", en préservant les acquis et le legs des ancêtres.

"Chaque musulman doit oeuvrer à la promotion de la paix sociale et au respect scrupuleux des enseignements de l'Islam, des valeurs de tolérance, de solidarité et de fraternité comme le recommande la religion musulmane", a insisté imam Thierno Alassane Tall.

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Il a exhorté les fidèles à s'inspirer du prophète Ibrahima (Abram) et son fils Ismaël, "un exemple de croyance et de crainte en Allah".

L'imam ratib de Kolda a invité les fidèles et tous les Sénégalais à renforcer les liens sociaux, la solidarité et le pardon entre musulmans et entre citoyens.