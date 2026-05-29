Sénégal: Kolda - Le dialogue entre acteurs politiques au centre du sermon à la grande mosquée

28 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kolda — L'imam ratib de la grande mosquée de Kolda (sud), Thierno Alassane Tall, a invité, jeudi, les fidèles à promouvoir la paix sociale et à préserver les valeurs islamiques, appelant particulièrement les acteurs politiques à privilégier le dialogue et l'entente afin de consolider les acquis et le legs de nos ancêtres.

"Les acteurs politiques, particulièrement, doivent dialoguer entre eux pour le développement du Sénégal. Des divergences peuvent exister mais ne doivent pas prendre le dessus sur l'intérêt du pays", a déclaré le guide religieux.

Dans son sermon de l'Aïd el-kébir, il a insisté sur la nécessité pour chacun d'adopter un comportement "responsable pour maintenir la paix et la stabilité au Sénégal", en préservant les acquis et le legs des ancêtres.

"Chaque musulman doit oeuvrer à la promotion de la paix sociale et au respect scrupuleux des enseignements de l'Islam, des valeurs de tolérance, de solidarité et de fraternité comme le recommande la religion musulmane", a insisté imam Thierno Alassane Tall.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a exhorté les fidèles à s'inspirer du prophète Ibrahima (Abram) et son fils Ismaël, "un exemple de croyance et de crainte en Allah".

L'imam ratib de Kolda a invité les fidèles et tous les Sénégalais à renforcer les liens sociaux, la solidarité et le pardon entre musulmans et entre citoyens.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.