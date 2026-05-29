Sénégal: Kaffrine - Les fidèles appelés à cultiver davantage la solidarité et les 'bonnes' relations sociales

Kaffrine — L'imam ratib de la grande mosquée de Kaffrine (centre), Cheikh Ahmed Tidiane Ndao, a exhorté, jeudi, les fidèles musulmans à cultiver davantage la solidarité, la docilité et les bonnes relations sociales, a constaté l'APS.

S'exprimant à l'issue de la prière de l'Aïd-el-kébir, communément appelée Tabaski, il a invité les croyants à se rapprocher davantage d'Allah et à éviter les comportements nuisibles, notamment les médisances et les propos malveillants envers autrui.

"Le musulman doit privilégier l'entraide, la patience et le respect de son prochain", a notamment déclaré l'imam dans son sermon.

La prière s'est déroulée en présence de l'adjoint au préfet du département de Kaffrine, Boubacar Ba, des autorités territoriales, ainsi que de nombreux fidèles.