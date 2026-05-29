Sénégal: Kaffrine - Les fidèles appelés à cultiver davantage la solidarité et les 'bonnes' relations sociales

28 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — L'imam ratib de la grande mosquée de Kaffrine (centre), Cheikh Ahmed Tidiane Ndao, a exhorté, jeudi, les fidèles musulmans à cultiver davantage la solidarité, la docilité et les bonnes relations sociales, a constaté l'APS.

S'exprimant à l'issue de la prière de l'Aïd-el-kébir, communément appelée Tabaski, il a invité les croyants à se rapprocher davantage d'Allah et à éviter les comportements nuisibles, notamment les médisances et les propos malveillants envers autrui.

"Le musulman doit privilégier l'entraide, la patience et le respect de son prochain", a notamment déclaré l'imam dans son sermon.

La prière s'est déroulée en présence de l'adjoint au préfet du département de Kaffrine, Boubacar Ba, des autorités territoriales, ainsi que de nombreux fidèles.

Lire l'article original sur APS.

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