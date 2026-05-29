Sénégal: Louga - Appel à la piété, au pardon et au retour aux préceptes de l'Islam

Louga — L'imam de la grande mosquée de Louga (nord), Moustapha Dia, a invité, jeudi, les fidèles musulmans à renforcer leur foi, leur piété et leur confiance en Allah, à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski.

Dans son sermon prononcé après la prière de l'Aïd, l'imam est revenu sur l'histoire du prophète Ibrahima (Abraham) et de son fils Ismaïl, symbole, selon lui, de la soumission totale aux prescriptions divines.

"Après de longues années d'attente, Allah gratifia le prophète Ibrahima d'un fils nommé Ismaïl. Plus tard, Allah lui ordonna en rêve d'immoler son fils. Sans hésiter, Ibrahima accepta ce sacrifice et Ismaïl lui-même l'encouragea à accomplir ce qu'Allah lui avait recommandé", a rappelé le guide religieux.

Selon lui, ce récit illustre "l'obéissance, la foi et la confiance absolue que le croyant doit placer en son Créateur".

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L'imam Moustapha Dia a également souligné que le sacrifice du mouton ne doit pas être perçu comme un simple rituel, mais comme un acte spirituel. Il a invité les fidèles musulmans "à se détourner de ses péchés et à faire preuve de piété et de crainte révérencielle" envers Allah.

"La fête de l'Aïd el-Kébir est aussi une occasion de revenir vers son Seigneur, de glorifier ses bienfaits, mais également de promouvoir les valeurs de partage, de pardon et de solidarité entre les musulmans", a-t-il insisté.

Le religieux est également revenu sur un autre épisode de la vie du prophète Ibrahima, évoquant le moment où celui-ci laissa son épouse Hadjara près de la Kaaba, sur ordre divin, pour illustrer la nécessité pour les croyants de placer leur confiance en Allah et d'éduquer leurs enfants conformément aux principes de l'islam.

"L'homme se différencie de l'animal par son éducation, sa piété et sa crainte d'Allah. Le croyant doit continuellement placer sa confiance en son Créateur", a poursuivi l'imam de la grande mosquée de Louga.