Sénégal: Louga - La famille Omarienne appelle à l'unité nationale et au pardon

Louga — Le porte-parole de la famille Omarienne, Thierno Cheikhou Tall, a lancé, jeudi à Louga, un appel au pardon, à l'unité nationale et à la solidarité entre les Sénégalais, à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski.

Le religieux a invité les Sénégalais à cultiver l'entente et le dépassement, estimant que "l'absence de pardon et de compréhension mutuelle est source d'inquiétude dans le pays".

Thierno Cheikhou Tall, par ailleurs fils du Khalife de la famille Omarienne à Louga, est revenue sur la portée religieuse de la Tabaski, rappelant l'histoire du prophète Ibrahim et de son fils Ismaïl, symbole de soumission à la volonté divine.

"Les épreuves de la vie existent pour les hommes, mais lorsque l'on accepte la volonté divine, Dieu apporte son soutien", a-t-il soutenu lors de son sermon.

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Le porte-parole de la famille Omarienne a également formulé des prières à l'endroit de tous les Sénégalais et les différentes familles religieuses du Sénégal, citant notamment celles de Touba, Tivaouane, Ndiassane, Médina Baye, Médina Gounass, Thiénaba, la communauté Layène ainsi que d'autres familles confrériques.

Il a salué le khalife général de la famille Omarienne, Thierno Bachir Tall, qu'il a décrit comme "un guide religieux apprécié pour sa foi, son discours rassembleur et son respect envers les autres foyers religieux du pays".