Ile Maurice: Le bien-être des enseignants au coeur d'une initiative fédératrice

Mettre le bien-être mental, la convivialité et la créativité au centre de la communauté éducative. Tel est l'objectif des GSSTU Games 2026, une initiative portée par la Government Secondary School Teachers Union (GSSTU), qui réunira les enseignants autour de compétitions amicales de jeux, de danse et de chant pendant les vacances du deuxième trimestre.

À travers cet événement, la GSSTU souhaite offrir aux éducateurs un espace de détente et d'expression, loin des pressions quotidiennes liées au métier. Dans un contexte où le stress professionnel et la charge mentale touchent de plus en plus le secteur éducatif, cette activité se veut avant tout une célébration de l'énergie positive, de la solidarité et du vivre-ensemble.

Le président de la GSSTU, Yugeshwur Kisto, souligne que cette initiative permettra aux membres enregistrés auprès de la GSSTU de s'épanouir et d'oublier le stress. «Les GSSTU Games 2026 ont pour mission principale de promouvoir la santé mentale et le bien-être des enseignants, tout en renforçant les liens entre collègues. L'initiative vise également à valoriser les talents artistiques et créatifs des éducateurs dans une ambiance accessible et chaleureuse», affirme-t-il.

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Tous les enseignants affiliés à la GSSTU pourront participer à l'événement, que ce soit en tant que compétiteurs ou simples supporters. Les disciplines proposées incluront des jeux, des prestations de danse et des concours de chant, avec des épreuves adaptées à différents niveaux afin de favoriser une participation inclusive. Au-delà de l'aspect ludique, les organisateurs mettent en avant les bénéfices réels de ce type d'activité sur le bien-être psychologique. Le mouvement, la musique, l'interaction sociale et l'activité physique légère contribuent notamment à libérer des endorphines, à réduire le stress et à renforcer le sentiment d'appartenance au sein d'un groupe.

Pour la GSSTU, le bien-être des enseignants est aussi étroitement lié à la qualité de l'éducation. Des éducateurs épanouis seraient plus résilients, plus créatifs et davantage connectés à leurs élèves. L'organisation estime ainsi qu'un environnement professionnel sain constitue une condition essentielle à une éducation dynamique et positive. Les valeurs de solidarité, d'inclusion, d'accessibilité et de plaisir occupent d'ailleurs une place centrale dans la philosophie des GSSTU Games 2026. Les organisateurs souhaitent créer un cadre sûr et bienveillant où chacun pourra participer librement et partager un moment de convivialité avec ses collègues.

Les inscriptions sont déjà ouvertes. Les participants sont invités à remplir le formulaire Google dédié avant le 5 juin 2026 ou à contacter directement l'équipe organisatrice pour de plus amples renseignements. Plus d'informations seront également disponibles sur les différentes plateformes de communication de la GSSTU. À travers cette initiative, la GSSTU lance un appel à toute la communauté éducative : participer, soutenir et partager l'information afin de faire de cette édition 2026 une expérience mémorable. «Rejoignez-nous pour célébrer l'énergie, la créativité et la joie. Chaque présence compte et contribue à construire une culture professionnelle plus saine et solidaire», souligne Yugeshwur Kisto.