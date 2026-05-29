Ile Maurice: KPMG Mauritius et Board of Good brisent les codes

KPMG Mauritius, en collaboration avec le Board of Good (BoG), a organisé le 20 mai une soirée d'échanges et de réflexion autour du thème «What it means to lead as a woman». Cet événement a rassemblé près de 80 participants, parmi lesquels des membres du BoG, des dirigeants d'entreprise, des professionnels de différents secteurs ainsi que des acteurs engagés en faveur d'un leadership plus inclusif.

La soirée a été marquée par un panel riche et authentique, modéré par Jennifer Koon, Head of HR chez KPMG, réunissant Elena Nikolova, consultante spécialisée en économie, inclusion sociale et genre, Huns Biltoo, Partner et Head of Advisory chez KPMG Mauritius, et Oumila Sibartie, directrice de HV Holdings Ltd. Les discussions ont porté plusieurs enjeux liés au leadership féminin : les biais encore présents dans les environnements professionnels, les pressions auxquelles les femmes font face dans les postes de direction, le rôle des hommes comme alliés et facilitateurs, ainsi que la nécessité de repenser les modèles traditionnels de leadership.

Oumila Sibartie s'est interrogée : «Comme l'a dit un jour Michelle Obama*,* oui, nous le pouvons, mais pas tout en même temps. Les rôles de mère et de femme de carrière ne sont pas des rôles opposés ; ils peuvent être complémentaires. Mais cela demande des choix conscients, une bonne gestion des priorités, et la compréhension que les différentes saisons de la vie exigent différentes choses de nous.» Huns Biltoo a pour sa part souligné: «Le leadership au féminin ne devrait plus avoir besoin d'être 'promu'**. L'enjeu aujourd'hui est plutôt de créer des environnements dans lesquels les femmes peuvent diriger avec authenticité et pleinement valoriser leurs compétences et leurs capacités.»

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Au-delà de ces constats, les intervenants ont également partagé des pistes concrètes pour construire des environnements plus inclusifs, favoriser l'émergence de nouveaux talents féminins et encourager une culture du leadership davantage fondée sur l'authenticité, l'impact collectif et la transmission. L'événement s'inscrit dans la volonté commune de KPMG Mauritius et du BoG de contribuer activement à l'évolution des pratiques de gouvernance et à une meilleure représentation des femmes dans les sphères décisionnelles à Maurice. Dans son mot de clôture, Jennifer Koon a rappelé: «Le leadership au féminin ne consiste pas à s'adapter à des systèmes existants, mais à les transformer afin de permettre à davantage de personnes de s'élever.»