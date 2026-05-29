Burkina Faso: Mécanismes de financement de la lutte contre le terrorisme - Youssouf Ouattara présente le modèle burkinabè et ses facteurs de succès

L'administrateur civil et spécialiste en finances publiques, Dr Youssouf Ouattara a dédicacé son ouvrage intitulé : « Financement de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso : économie politique d'une résilience nationale », jeudi 21 mai 2026 à Ouagadougou.

Contrairement au financement du terrorisme, notamment dans le Sahel, le financement de la lutte contre ce phénomène est rarement présent dans les travaux de recherches, les publications. L'administrateur civil et spécialiste en finances publiques, Dr Youssouf Ouattara, veut contribuer à changer cette donne. Pour ce faire, il s'est penché sur le modèle endogène burkinabè, financement de la lutte contre l'hydre terroriste dans un ouvrage intitulé : « Financement de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso : économie politique d'une résilience nationale ».

Le livre est donc consacré aux instruments de financement endogène et aux efforts de résilience économique du Burkina Faso face au terrorisme. La dédicace de l'oeuvre est intervenue le jeudi 21 mai 2026, à Ouagadougou, sous la modération du journaliste économique et en conseiller au Conseil supérieur de la communication (CSC), Abdoulaye Tao, et en présence de collaborateurs, experts, parents et connaissances. Pour l'auteur, en analysant les mécanismes de mobilisation des ressources mis en oeuvre pour financer la lutte contre le terrorisme, son objectif est de répondre à une interrogation centrale : comment le Burkina Faso parvient-il à faire face aux défis sécuritaires tout en poursuivant ses efforts de développement ?

L'ouvrage de 227 pages comprend deux parties. La première partie analyse l'évolution du terrorisme au Burkina Faso et interroge la gouvernance sécuritaire par les différents régimes politiques, notamment ceux de Blaise Compaoré, Roch Marc Christian Kaboré, Paul Henri Sandaogo Damiba et du capitaine Ibrahim Traoré.

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Mécanismes classiques et alternatifs

La seconde partie, considérée comme le coeur de l'ouvrage, s'intéresse aux mécanismes de financement de la lutte contre le terrorisme proprement dits, développés par le Burkina, en partant des instruments traditionnels comme le budget de l'Etat, aux dispositifs endogènes de mobilisation des ressources et de solidarité nationale tels que le Fonds de soutien patriotique (FSP), les initiatives communautaires et citoyennes en matière d'effort de guerre.

Lorsqu'une autorité coutumière ou un paysan égorge un coq pour implorer les ancêtres pour le retour de la paix au Burkina Faso, il participe au financement contre le terrorisme, en se privant d'une source de revenus, a-t-il fait savoir. Pour ce qui est des instruments financiers classiques, le livre passe en revue les allocations budgétaires du secteur de la sécurité et de la défense sous les quatre régimes ci-dessus cités, en s'appuyant sur des données officielles.

En résumé, l'«ouvrage explore comment le Burkina Faso, confronté à une menace existentielle et à des défis géopolitiques majeurs, a réussi à repenser son architecture de financement de l'action publique », « analyse les effets combinés des politiques récentes sur l'espace budgétaire national et montre comment des mesures économiques, administratives et fiscales ont permis de financer les besoins de défense et de sécurité, tout en préservant les fonctions essentielles de l'Etat et en maintenant le cap sur le développement ».

Une crise sécuritaire devenue en levier de solidarité nationale

En définitive, à travers une analyse solide et documentée, l'auteur permet d'avoir « une compréhension inédite de la façon dont le Burkina Faso a transformé une crise sécuritaire en levier de reconstruction institutionnelle et de solidarité nationale ». Et, l'enjeu en vaut la peine, car il n'y a pas de souveraineté politique sans souveraineté financière, a souligné Dr Ouatara. Un Etat puissant financièrement est un préalable pour assurer le financement de ses choix de politiques de sécurité, de défense et de développement.

Concernant ce qui fonde le succès du modèle de résilience économique et financière du Burkinabè face à ce contexte de défis sécuritaires complexes, Dr Ouattara met en relief les facteurs les plus explicatifs, à savoir l'exemplarité au sommet de l'Etat, la transparence, la redevabilité et la rigueur budgétaire.

L'ouvrage est édité par les Editions Mercury et est disponible au prix de 10 000 F CFA. Des dispositions sont en train d'être prises pour le rendre également accessible en ligne à travers notamment Amazone. L'auteur travaille aussi à mettre sur le marché la version anglaise de l'ouvrage, afin d'assurer sa large diffusion à l'international, notamment dans le monde anglophone.