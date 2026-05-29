Burkina Faso: Souveraineté économique et financière - Halidou Ouédraogo présente 5 modes de financement endogène

L'écrivain, Halidou Ouédraogo a dédicacé son oeuvre intitulée : « Les modes alternatifs et endogènes de financement des actions de développement », vendredi 22 mai 2026, à Ouagadougou.

Afin de répondre aux préoccupations du gouvernement burkinabè en matière de collecte et de mobilisation de ressources, l'écrivain, Halidou Ouédraogo, propose un essai littéraire avec quelques guides et recommandations. Il s'agit de l'ouvrage, « Les modes alternatifs et endogènes de financement des actions de développement ». La présentation de cette oeuvre a eu lieu, vendredi 22 mai 2026, à Ouagadougou.

L'oeuvre est composée de 7 grandes parties étalée sur 186 pages. Il s'agit des généralités sur des concepts et expressions, du partenariat public-privé, du crowdfunding, des tontines, du financement islamique, de la Zakat et de quelques recommandations. Chaque partie développée, interpelle le lecteur sur des reformes de base en dégageant des avantages et inconvénients. Le livre a été édité chez « Les éditions Plum'Afrik ». Il est disponible dans toutes les grandes librairies de la place au prix unitaire de 10 000 F CFA.

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Parti d'un constat, l'auteur de l'oeuvre, Halidou Ouédraogo, a expliqué que les financements classiques sont en train de prendre fin et l'urgence d'envisager d'autres alternatives est nécessaire. D'où la parution de son livre pour attirer l'attention des acteurs et des autorités sur le caractère endogène et alternatif des financements dans les actions de développement.

Un guide pragmatique de souveraineté financière

Ainsi, son oeuvre présente 5 modes de financement endogène sans réglementation, ni juridiction, pourtant, ils font générer des actions et contribuent au développement de

l'économie nationale. C'est le cas concret des tontines, l'un des modes développés dans son ouvrage. M. Ouédraogo s'est convaincu que les ressources endogènes qui sont en train d'être mobilisées au Burkina Faso, telle que Faso Mêbo, peuvent être valorisées pour construire des actions de développement. Dans la promotion et la valorisation de son oeuvre, il a invité les décideurs et acteurs de développement, à se l'approprier, découvrir le contenu et envisager sa mise en oeuvre.

Dans sa présentation, le chargé de mission du ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières, Ousmane Barbari, représentant le préfacier, Seydou Bouda, a noté que l'auteur donne des propositions concrètes dans la transformation du financement endogène.

Et le représentant du ministre de l'Economie et des Finances, patron de la cérémonie, Mariam Hien, a mentionné qu'en mettant l'accent sur les modes alternatif et endogène, l'auteur touche le coeur de la résilience économique. Elle a donc encouragé et salué la rigueur de l'analyse de l'écrivain.

Pour le représentant de la marraine, Bernard Kabré, ce livre n'est pas une simple théorie économique, mais un guide pragmatique raisonnant avec les ambitions d'une souveraineté financière. L'auteur, Halidou Ouédraogo, est chargé de mission du ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières depuis 2024. Titulaire d'une maitrise en science économique et de gestion obtenue à l'université de Ouagadougou, il est un administrateur des services financiers de l'Ecole nationale des régies financières (ENAREF).