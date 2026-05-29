Gabon: Naufrage de l'«Esther Miracle» en 2023 - Huit condamnations

Au Gabon, le tribunal correctionnel de Libreville a rendu ce jeudi 28 mai sa décision dans le procès du naufrage du navire Esther Miracle en mars 2023 au large de Libreville, dont le bilan officiel est de 34 morts, 7 disparus, et 124 rescapés. Huit accusés sont reconnus coupables de mise en danger de la vie d'autrui, mais les parties civiles ne devraient pas se satisfaire de ce verdict.

La société Royal Coast Marine, propriétaire de l'Esther Miracle, et huit prévenus sont condamnés pour le naufrage du ferry survenu dans la nuit du 8 au 9 mars 2023 entre Libreville et Port-Gentil.

Les personnes physiques écopent de 38 mois de prison, ce qui couvre le temps passé en détention pour ceux qui étaient encore incarcérés, et d'un million de francs CFA d'amende.

En plus de la mise en danger de la vie d'autrui, le commandant du navire et un autre prévenu sont également condamnés pour homicide involontaire.

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Le directeur général de la marine marchande de l'époque fait partie des condamnés, mais pas le directeur général de Royal Coast Marine, relaxé... au contraire de son épouse et de plusieurs employés de la compagnie.

Cette décision interpelle fortement les avocats des parties civiles, qui projettent de faire appel.

Ils sont notamment mécontents des indemnisations. Un total de 248 millions de francs CFA de dommages et intérêts. C'est beaucoup moins que ce qu'espéraient les victimes et leurs familles.

La cour a été plus clémente que le procureur, qui dans son réquisitoire avait comparé l'Esther Miracle à un corbillard et son équipage à des croque-morts.

« Une très grosse déception »

Si les avocats des parties civiles avaient apprécié la dureté du réquisitoire du procureur, la décision du tribunal correctionnel, plus clémente que le parquet, les frustre.

Pour Maître Calvin Job, c'est « une très grosse déception ». « Cette décision retranscrit le mépris qui a été observé vis-à-vis des victimes depuis l'audience d'ailleurs. Poser 2 millions par personne, c'est vraiment mépriser la souffrance de ces gens. Ignorer la mémoire des personnes décédées durant ce naufrage, c'est une décision que nous ne pouvons pas accepter. Et nous allons tenter les recours nécessaires pour que ce jugement soit révisé », souligne-t-il.

Autre interrogation : la société propriétaire de Leister, Miracle Royal Coste Marine, est condamnée. Plusieurs de ses employés aussi, mais son directeur général est relaxé. Pour autant, l'avocate de la compagnie, Solange Nfono Ekomye, n'est pas non plus satisfaite : « Cette décision ne me satisfait pas, tout simplement parce que la responsabilité individuelle qu'on attend sur le plan pénal de chaque personne inculpée n'a pas été démontrée. C'est comme si on pouvait faire ce qu'on veut ».

Le tribunal a par ailleurs ordonné à l'assureur de verser les garanties prévues pour les personnes décédées.