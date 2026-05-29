Tunisie: Bilan alarmant sur les routes tunisiennes - 487 décès depuis janvier 2026

Le nombre de morts dans les accidents de la route en Tunisie a augmenté de 14,59% depuis le début de l'année jusqu'au 25 mai 2026, par rapport à la même période de 2025, selon des statistiques publiées par l'Observatoire national de la sécurité routière .

Le bilan fait état de 487 décès enregistrés durant les cinq premiers mois de 2026, contre 425 durant la même période de l'année précédente.

En revanche, le nombre d'accidents a reculé de 21,51%, passant de 2.264 accidents à 1.777, tandis que le nombre de blessés a diminué de 2.912 à 2.284.

L'inattention et le manque de vigilance arrivent en tête des causes d'accidents avec 29,21%, suivis par l'excès de vitesse avec 22,57%.

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Selon les mêmes statistiques, la vitesse est à l'origine de 39,63% des accidents mortels et de 23,86% des accidents ayant fait des blessés.

Le gouvernorat de Tunis occupe la première place en nombre d'accidents avec 10,30%, devant Mahdia (8,50%) et Nabeul (7,48%).

Le mois de janvier a enregistré le plus grand nombre d'accidents depuis le début de l'année avec 396 accidents, suivi du mois d'avril avec 386 accidents.

L'Observatoire a également indiqué que cinq accidents ont été enregistrés le lundi 25 mai, faisant quatre morts et quatre blessés.

Par ailleurs, une collision impliquant quatre voitures légères, dont un taxi, survenue jeudi après-midi sur la route nationale numéro 8, au niveau de la région d'El Tella dans la délégation d'El Alia (gouvernorat de Bizerte), a fait sept morts et six blessés à des degrés divers.