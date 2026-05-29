Tunisie: Mondial 2026 - Confiance et concentration au sein de la sélection nationale

L'international tunisien Khalil Ayari a affirmé que la préparation de la sélection nationale en vue de la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, se poursuit dans une ambiance exceptionnelle et avec une grande détermination à honorer les couleurs nationales.

Dans une déclaration accordée aux médias avant le début de la séance d'entraînement du onze national, effectuée jeudi sur le lieu de stage à Tabarka, l'attaquant du Paris Saint-Germain a souligné que l'équipe ne ménagera aucun effort pour défendre ses chances de qualification au deuxième tour. Il a également insisté sur la nécessité pour toutes les parties concernées de redoubler d'efforts afin d'atteindre cet objectif.

De son côté, le joueur Omar Rekik a précisé que la sélection tunisienne se prépare avec beaucoup de sérieux et de concentration, ajoutant que l'ambiance au sein du groupe, renforcé par l'arrivée de nouveaux joueurs, est très positive et encourageante.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le défenseur de l'équipe slovène de Maribor a salué le soutien continu du public tunisien lors des différentes rencontres, estimant que cet appui est de nature à pousser les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de répondre aux attentes des supporters. Il s'est également dit convaincu que tous les matches du Mondial seront difficiles, quel que soit l'adversaire, ce qui exige des joueurs une grande concentration et une parfaite maîtrise de la pression.

Elyès Achouri a, pour sa part, exprimé son admiration pour les conditions de préparation et la qualité des infrastructures durant ce stage, affirmant que les entraînements se déroulent à un rythme soutenu depuis l'arrivée de l'ensemble des joueurs à Tabarka.

L'ailier du FC Copenhague a ajouté que tous les internationaux tunisiens sont animés par une forte détermination à réaliser les meilleures performances possibles afin de ne nourrir aucun regret à l'issue de leur participation. Achouri a toutefois souligné la difficulté du groupe F, notamment avec la présence du Japon et des Pays-Bas, tout en mettant en garde contre toute sous-estimation de la Suède. Selon lui, la Tunisie devra démontrer ses capacités et confirmer sa compétitivité sur la scène mondiale.

Rayane Elloumi a, quant à lui, exprimé sa grande fierté de porter les couleurs de la Tunisie lors du Mondial, affirmant que les joueurs sont résolus à tout donner pour rendre heureux les supporters tunisiens, qu'il considère comme le premier soutien des Aigles de Carthage.

Rani Khedira a également confié que défendre les couleurs tunisiennes dans une compétition de l'envergure de la Coupe du monde représente un immense honneur pour tout joueur. Le milieu de terrain de l'Union Berlin s'est montré confiant quant à la capacité de la Tunisie à marquer les esprits lors de sa septième participation au Mondial.

Le joueur a révélé que plusieurs facteurs avaient empêché sa participation aux éditions 2018 et 2022, notamment les difficultés d'intégration et la barrière de la langue, précisant que la situation est désormais différente. Il a ajouté qu'il n'avait pas hésité à répondre favorablement à sa première convocation en sélection nationale, soulignant que son frère Sami Khedira, champion du monde 2014 avec l'Allemagne, l'avait fortement encouragé à représenter la Tunisie.

Concernant son poste préféré, Rani Khedira a expliqué qu'il préfère évoluer au milieu de terrain plutôt que sur les côtés. Il a conclu en affirmant qu'il se sent parfaitement intégré au sein du groupe, entretenant d'excellentes relations avec l'ensemble des joueurs, notamment ceux évoluant en Bundesliga comme Elias Skhiri et Ismaël Gharbi.

Il convient de rappeler que la Tunisie disputera deux matches amicaux de préparation avant le Mondial : le premier face à l'Autriche le 1er juin à Vienne à 19h45, et le second contre la Belgique le 6 juin à Bruxelles à partir de 14h00.

La sélection tunisienne débutera ensuite son parcours en Coupe du monde face à la Suède le 15 juin à Monterrey, au Mexique, avant d'affronter le Japon le 21 juin dans la même ville. Les Aigles de Carthage clôtureront la phase de groupes contre les Pays-Bas le 26 juin à Kansas City, aux Etats-Unis.