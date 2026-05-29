Ouganda: Ebola - Les États-Unis renforcent leur soutien à la RDC et à l'Ouganda

La mobilisation internationale contre l'épidémie d'Ebola s'intensifie. Les États-Unis viennent d'annoncer une nouvelle contribution financière de 80 millions de dollars pour soutenir la riposte en République démocratique du Congo et en Ouganda.

Cette mobilisation vise à endiguer la propagation du virus à sa source, protéger les populations locales et prévenir toute extension au-delà des frontières. Avec cette nouvelle enveloppe, l'aide bilatérale américaine dépasse désormais 112 millions de dollars en moins de deux semaines.

Selon le Gouvernement américain, cette assistance s'inscrit dans une « réponse rapide, coordonnée et globale » face à l'épidémie en cours. Concrètement, ce financement permettra de renforcer plusieurs axes prioritaires :

l'acquisition et la distribution d'équipements de protection pour les personnels de santé, en collaboration avec l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial

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le contrôle sanitaire aux frontières, avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations

la surveillance épidémiologique

la sensibilisation des populations.

Appui à OCHA

En parallèle, 50 millions de dollars supplémentaires ont été alloués au Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), afin de soutenir la mise en place de centres de soins spécialisés dans les zones touchées.

Sur le terrain, des équipes américaines sont déjà déployées dans plusieurs structures de santé en Ituri, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Elles ont pour mission de renforcer les capacités de traitement et d'améliorer la prise en charge des patients.

Enfin, Washington annonce un appui humanitaire plus large de 300 millions de dollars via les fonds de l'OCHA, destiné à répondre aux besoins urgents des populations affectées dans l'ensemble de la région.