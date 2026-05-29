Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 29 mai 2026

revue de presse

Ebola en RDC : Le chef de l'OMS sur place pour évaluer la situation

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a atterri jeudi soir en République démocratique du Congo, où une épidémie d'Ebola se propage dans l'est du pays, en proie à des conflits.

Le patron de l’OMS s’est voulu rassurant en affirmant que l’épidémie pouvait être stoppée.

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« Je suis donc venu ici pour montrer aux communautés de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu qu'elles ne sont pas seules, que nous sommes là pour les soutenir et que nous comprenons leur souffrance, mais que nous comprenons aussi qu'elles ont l'énergie et tout ce qu'il faut pour mettre fin à cela. C’est donc pour cela que je suis ici. », a déclaré Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). [Source Africanews]

Angola : Un nouveau modèle d’investissement pétrolier en Afrique

L’Angola s’impose comme l’un des exemples les plus marquants de relance du secteur pétrolier en Afrique.

Selon la Chambre africaine de l’énergie (CAE), grâce à une série de réformes structurelles et à une stratégie volontariste d’attraction des investissements, le pays a réussi à inverser la tendance du déclin et à relancer durablement son industrie des hydrocarbures.

Dans son ouvrage « Crude Oil : Power », Turnaround, and Transformation in Angola, NJ Ayuk revient sur cette transformation, qu’il attribue à des choix politiques et institutionnels majeurs engagés depuis 2017 sous la présidence de João Manuel Gonçalves Lourenço et avec l’appui du ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Pedro Azevedo. [Source Apanews]

Au Kenya, 16 élèves périssent dans l’incendie d’un dortoir

Le pays d’Afrique de l’Est a déjà connu de nombreux incendies meurtriers dans les dortoirs de ses établissements scolaires : plus d’une douzaine ont été recensés depuis 2024.

Seize élèves ont péri, et 79 ont été blessées, dans l’incendie en pleine nuit d’un dortoir dans un pensionnat de filles à Gilgil, à 120 kilomètres au nord-ouest de Nairobi, au Kenya, a annoncé jeudi 28 mai le gouvernement. Au Kenya, beaucoup d’élèves sont en pension, c’est un héritage de l’époque des missionnaires et de la colonisation britannique. [Source Le Monde Afrique]

Afrique centrale : Paris repart pour la conquête de son dernier bastion stratégique

Ressources critiques, influence géopolitique, rivalité chino-russe et sécurité régionale : la France tente de reconsolider son ancrage au cœur d’une Afrique centrale redevenue décisive.

À mesure que les équilibres africains se recomposent, l’Afrique centrale réapparaît comme l’un des espaces les plus stratégiques pour la projection économique et diplomatique française. Lors de l’Assemblée générale 2026 du Conseil français des investisseurs en Afrique, présidée par Étienne Giros, aux côtés de Stéphen Decam, un message s’est imposé : dans un continent où les rapports de force changent rapidement, l’Afrique centrale redevient un pivot majeur des stratégies d’influence de Paris. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Madagascar : La Cour suprême de Maurice rejette la demande de liberté provisoire de Mamy Ravatomanga

L’homme d’affaires malgache Mamy Ravatomanga reste derrière les barreaux à Maurice. La Cour suprême mauricienne a rejeté sa demande de remise en liberté provisoire en début de semaine. Proche de l’ancien président de Madagascar Andry Rajoelina, le milliardaire est poursuivi notamment pour blanchiment d’argent présumé. Les magistrats estiment que les risques de fuite, de pressions sur des témoins et d’altération de preuves demeurent suffisamment importants pour justifier son maintien en détention.

Lundi 25 mai 2026, la Cour suprême de Maurice a rejeté la demande de remise en liberté provisoire de l'homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga. La justice considère que la décision de maintenir Mamy Ravatomanga en prison repose sur des éléments suffisamment solides. [Source RFI]

Sénégal - Abdoulaye Wade à 100 ans : L’incroyable destin d’un président hors du commun

À 100 ans, Abdoulaye Wade n’est pas seulement un ancien président. Il est le symbole vivant des contradictions de l’Afrique post-indépendance. Tour à tour prisonnier politique, opposant historique puis chef de l’État, le fondateur du Parti démocratique sénégalais (PDS) a imposé en 2000 la première alternance par les urnes en Afrique francophone.

Un exploit historique qui ne doit pas faire oublier ses dérives : une dérive mégalomane, des tentatives de succession dynastique, et une longévité politique acquise au prix de ruses incessantes. L’homme au « sopi » (changement) restera comme l’une des figures les plus brillantes et les plus clivantes du continent. [Source Africapresse]

OMS : 9 % de la population mondiale touchée par une maladie rénale chronique

Les pathologies rénales connaissent une progression alarmante à l’échelle du globe. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 674 millions d’individus vivent aujourd’hui avec une maladie rénale chronique (MRC), soit près de 9 % de la population mondiale.

Face à cette trajectoire, les experts en santé publique tirent la sonnette d’alarme : d’ici 2050, ces affections pourraient s’imposer comme l’une des principales causes de mortalité dans le monde.

Les reins jouent un rôle de premier plan dans le corps humain. Véritables stations d’épuration de l’organisme, ils filtrent le sang en permanence pour éliminer les déchets métaboliques et maintenir l’équilibre hydrique et chimique du corps. [Source GabonMediaTime]

Ile Maurice : Vers un collège électoral pour élire le président de la République

Le gouvernement propose d'inclure dans les travaux de la future Constitutional Review Commission la création d'un collège électoral chargé d'élire le président de la République, selon un amendement déposé au stade du comité sur le Constitutional Review Commission Bill.

Le document parlementaire, signé au nom du Premier ministre Navin Ramgoolam, précise que cette réforme viserait à « renforcer la légitimité et l’indépendance » de la fonction présidentielle. L'amendement ajoute ce point à la liste des sujets qui seront examinés par la future commission de révision constitutionnelle. [Source L’Express de Maurice]

Bénin : Le refus des billets et pièces de la BCEAO désormais sanctionné par la loi

Les députés béninois ont adopté une réforme renforçant les sanctions contre le refus d’acceptation des billets et pièces de la BCEAO, y compris ceux légèrement abîmés mais toujours valides.

Le texte prévoit des amendes et des peines de prison pour les commerçants et particuliers refusant la monnaie ayant cours légal ou pratiquant des frais abusifs d’échange. L’objectif est de lutter contre les blocages dans les transactions et de renforcer la confiance dans le franc CFA au sein de l’UMOA. [Source Africa 24]

Verdict du procès de l « Esther Miracle » au Gabon : Des peines de prison avec sursis et des amendes

Statuant publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort, ce jeudi 28 mai, le tribunal a finalement prononcé la relaxe pure et simple en faveur de Joseph Hans Mamboundou Ivombo et Armand Blaise Mbadinga, déclarés tous deux, non coupables du délit de mise en danger de la vie d’autrui. Déclarés tout aussi non coupables du délit de blessures involontaires, donc relaxés purement et simplement, sieurs Noelson Gabriel Ranaivomanana Rivo et Joseph Hans Ivombo Mamboundou.

Dans son verdict, le tribunal correctionnel de Libreville a en revanche, déclaré la société Royal Coast Marine, Noelson Gabriel Ranaivomanana Rivo, Joseph Hans Ivombo Mamboundou, Birane Diallo Papa, Loïc Larr Ndoumou Biyoghé, Ambroisine Bissagou Mbadinga, Fidèle Angoué Mba, Bertrand Zué Nguéma et Bernadin Endamane Engone, coupables de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. [Gabonactu]