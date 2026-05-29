Togo: Le chef de l'ANC est mieux informé que tout le monde

Alors qu'aucune réforme constitutionnelle n'est officiellement annoncée ou prévue, le parti d'opposition Alliance nationale pour le changement (ANC) dit disposer d'informations 'concordantes sur l'ouverture prochaine d'un dialogue visant une nouvelle révision de la Constitution'.

Son président, Jean-Pierre Fabre, appelle solennellement le peuple à refuser tout « simulacre de dialogue » et met en garde le pouvoir contre toute révision destinée, selon lui, à « renforcer la confiscation du pouvoir et transformer la République en royaume au profit du dictateur Faure Gnassingbé ».

L'ANC réaffirme son attachement à une démocratie fondée sur la souveraineté populaire, l'alternance politique, la séparation des pouvoirs, des élections libres et la neutralité de l'armée.