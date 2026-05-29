Togo: Une vocation régionale confirmée

Le Port autonome de Lomé (PAL) joue un rôle stratégique dans le transit des marchandises vers les pays enclavés du Sahel, une vocation qui, selon son directeur général, le contre-amiral Fogan Adégnon, ne doit rien aux récentes turbulences régionales.

« Ce port a été inauguré en 1968, et même à cette époque, des espaces dédiés avaient déjà été réservés aux représentants de ces pays », rappelle-t-il, soulignant des relations commerciales vieilles de plusieurs décennies.

Cette coopération historique se renforce aujourd'hui grâce à la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA), conçue pour désengorger le port, et à la digitalisation progressive des opérations portuaires, qui réduit les coûts et les délais de traitement.

Malgré les crises politiques et sécuritaires au Sahel, le PAL affirme être resté pleinement opérationnel, assurant l'approvisionnement en denrées alimentaires et médicaments vers le Burkina Faso, le Mali et le Niger, avec des dispositifs d'escorte sécurisés.