Togo: Des fraudes lors du championnat de D1 ?

29 Mai 2026
Togonews (Lomé)

La Fédération togolaise de football (FTF) a lancé jeudi un avertissement après des soupçons de manipulation de matchs lors des dernières journées du championnat de première division.

L'instance affirme disposer d'informations concordantes et a ouvert une enquête pour entendre les parties concernées. Des sanctions pourraient tomber à l'issue de la procédure disciplinaire.

La FTF rappelle son attachement aux valeurs de fair-play et de transparence, et prévient que tout acte de corruption sera sanctionné avec la plus grande sévérité.

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