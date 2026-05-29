Togo: Des fraudes lors du championnat de D1 ?

La Fédération togolaise de football (FTF) a lancé jeudi un avertissement après des soupçons de manipulation de matchs lors des dernières journées du championnat de première division.

L'instance affirme disposer d'informations concordantes et a ouvert une enquête pour entendre les parties concernées. Des sanctions pourraient tomber à l'issue de la procédure disciplinaire.

La FTF rappelle son attachement aux valeurs de fair-play et de transparence, et prévient que tout acte de corruption sera sanctionné avec la plus grande sévérité.