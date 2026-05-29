Tunisie: Sousse - Les campagnes de propreté renforcées pour la collecte des peaux de moutons

La municipalité de Sousse a intensifié ses efforts de collecte des déchets de l'Aïd Al Adha et de nettoyage des abords des conteneurs à travers plusieurs quartiers de la ville. Cette initiative vise à soutenir les entreprises de propreté privées, à accélérer le rythme des interventions sur le terrain, à préserver la salubrité publique et à améliorer le cadre de vie des habitants.

Les services de propreté municipaux sont intervenus massivement dans le secteur de Khzama Gharbia, ciblant notamment la rue Imam Moslem, la rue Hédi Mzabi ainsi que leurs artères adjacentes, selon les informations publiées par la municipalité de Sousse sur sa page Facebook officielle.

Les opérations se sont également poursuivies ce mercredi dans d'autres zones clés, à savoir Hammam Maarouf, l'avenue de Bagdad, le quartier d'Houssine Ben Ali à la cité Riadh, ainsi que le long de la route nationale n°12 et de la route de la cité Riadh au niveau du quartier Taamir.

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La municipalité a affirmé que ces interventions intensives se maintiennent de manière continue afin de garantir un ramassage rapide des ordures dans les différents points noirs de la ville. Dans son communiqué, elle a également lancé un appel à la coopération des citoyens, les invitant à respecter la propreté de leur environnement pour contribuer collectivement à offrir un cadre de vie sain et propre pour tous.