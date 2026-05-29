Tunisie: L'Etat vainqueur du derby

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Maintenant que la saison touche à sa fin, on peut revenir avec un bon recul sur cette houleuse fin de championnat. Tout s'est joué sur un seul match et de surcroît un derby enflammé. Et heureusement que l'Etat, et en premier lieu les autorités sécuritaires, ont merveilleusement géré ce match-piège qui pouvait nous emmener dans des zones de violence inouïe.

Jusqu'à maintenant, on parle encore de ce match, les supporters des deux clubs s'échangent, via les réseaux sociaux, une invraisemblable déferlante de haine et se chamaillent encore. Courant dans tous les pays du monde entre les supporters des rivaux traditionnels, nous en convenons. Mais là, la limite est franchie.

De rivalité, on passe à une haine, d'animosité, on passe à une culture de violence nourrie par des propos qui dépassent le football et par des pseudo-consultants dans des plateaux télé ou radio de basse échelle. Ce derby a élu un champion, mais derrière ce duel sportif, il y avait un enjeu sécuritaire hyper dangereux avant le match.

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Heureusement que les forces de sécurité ont organisé le match avec brio et en faisant attention à tous les détails. On a réussi à éviter toutes sortes de débordements avant le match, ce fut là le vrai exploit. Main courante, accès au stade, vestiaires et entrée sur la pelouse, tout a été contrôlé contrairement au passé où la provocation et la menace étaient visibles et arrogantes.

C'en est fini, cette fois, l'Etat a dit son mot. Pour ceux qui parlent de mesures exagérées et d'image «moche» avec ce cordon de forces de l'ordre entre les joueurs des deux équipes au moment d'entrer à la pelouse, la réponse est claire : c'était une démonstration de force de l'Etat à tous ceux qui pensent être intouchables ou qui peuvent tout se permettre dans les vestiaires. Ce derby pouvait facilement déraper et avoir des conséquences graves sur l'ordre public et heureusement que les autorités concernées étaient au courant de tout pour agir en amont.

On peut dire que c'est le derby le plus sécurisé, le mieux organisé qui a saboté tous les plans vicieux de provocation et de mise en danger de l'ordre public. L'Etat a été le grand vainqueur. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans les débats sportifs émotionnels et malsains dans la plupart des cas, est en train d'envenimer une ambiance déjà délétère sur notre football. On doit comprendre une chose : il n'y a pas de présidents de clubs ou de clubs plus puissants que l'Etat et qui peuvent tout se permettre pour gagner. C'est le message adressé par l'Etat à tout le monde lors de ce dernier derby.

Pour le reste, il y a beaucoup à faire pour atténuer la tension qui grandit à tous les niveaux, encouragée par l'impunité des fautifs et l'indifférence envers les messages haineux et vulgaires qui circulent librement au nom d'une mauvaise interprétation de la liberté d'expression.