Tunisie: Reprise des vols directs entre la Tunisie et l'Irak

L'exploitation de la ligne aérienne directe entre la Tunisie et l'Irak, assurée par la compagnie Iraqi Airways, a repris ce jeudi. Les vols se poursuivront à un rythme hebdomadaire tout au long de la saison touristique 2026.

L'ambassade de Tunisie à Bagdad a indiqué, dans un communiqué, que le vol d'aujourd'hui est arrivé à l'aéroport international de Tunis-Carthage en provenance de l'aéroport de Bagdad. Il transportait à son bord 120 passagers, répartis entre des Tunisiens venus passer les vacances de l'Aïd et des touristes irakiens qui seront orientés vers des hôtels à Tunis, Hammamet et Sousse. L'ambassade a également souligné que l'accueil s'est déroulé dans de très bonnes conditions et avec une grande fluidité.

Par ailleurs, l'ambassadeur de Tunisie à Bagdad, Chokri Letaief, avait affirmé dans une déclaration à la Radio Nationale que cette ligne directe contribuerait à dynamiser l'activité touristique vers la Tunisie et à encourager les touristes irakiens à visiter le pays, tout en renforçant les échanges commerciaux entre les deux nations.