Tunisie: Reprise des vols directs entre la Tunisie et l'Irak

28 Mai 2026
La Presse (Tunis)

L'exploitation de la ligne aérienne directe entre la Tunisie et l'Irak, assurée par la compagnie Iraqi Airways, a repris ce jeudi. Les vols se poursuivront à un rythme hebdomadaire tout au long de la saison touristique 2026.

L'ambassade de Tunisie à Bagdad a indiqué, dans un communiqué, que le vol d'aujourd'hui est arrivé à l'aéroport international de Tunis-Carthage en provenance de l'aéroport de Bagdad. Il transportait à son bord 120 passagers, répartis entre des Tunisiens venus passer les vacances de l'Aïd et des touristes irakiens qui seront orientés vers des hôtels à Tunis, Hammamet et Sousse. L'ambassade a également souligné que l'accueil s'est déroulé dans de très bonnes conditions et avec une grande fluidité.

Par ailleurs, l'ambassadeur de Tunisie à Bagdad, Chokri Letaief, avait affirmé dans une déclaration à la Radio Nationale que cette ligne directe contribuerait à dynamiser l'activité touristique vers la Tunisie et à encourager les touristes irakiens à visiter le pays, tout en renforçant les échanges commerciaux entre les deux nations.

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