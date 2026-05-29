Tunisie: Hajj 2026 - Plus de 1,7 million de pèlerins dont 11 000 Tunisiens

L'autorité générale des statistiques d'Arabie Saoudite a annoncé que 1 707 301 pèlerins ont accompli les rites du Hajj pour la saison 2026. Les fidèles venus de l'étranger constituent l'immense majorité du contingent avec 1 546 655 pèlerins représentant 165 nationalités différentes, tandis que les pèlerins locaux, citoyens et résidents du Royaume, s'élèvent à 160 646 personnes. La répartition par genre affiche une relative parité avec 893 396 hommes pour 813 905 femmes.

Sur le plan logistique, le transport aérien s'impose comme le choix principal avec 1 485 729 arrivées enregistrées dans les aéroports, loin devant la voie terrestre qui a compté 54 429 voyageurs et la voie maritime avec 6 497 passagers. Pour encadrer ce rassemblement de masse et garantir la sécurité des rituels, les autorités saoudiennes ont mobilisé un dispositif humain exceptionnel composé de 441 049 agents de terrain, appuyés par l'engagement de 26 701 volontaires.

Parmi les fidèles, la Tunisie était représentée par un contingent total de 10 982 pèlerins. Ce groupe comprenait 9 982 résidents en Tunisie issus de l'ensemble des gouvernorats de la République ainsi que 1 000 membres de la communauté tunisienne résidant à l'étranger.