Angola: La Sonangol assure la disponibilité du carburant dans le pays

Luanda — La Sonangol Distribution et Commercialisation a assuré, ce jeudi, la disponibilité de carburant pour répondre à la demande nationale, indiquant qu'un plan de stabilisation du réseau d'approvisionnement est actuellement en cours, face à une demande « atypique » observée ces derniers jours.

Dans un communiqué, la compagnie pétrolière publique reconnaît une hausse significative de la demande de carburant dans plusieurs provinces du pays depuis le début de la semaine, notamment à Luanda, Benguela, Huíla et Namibe.

Selon la Sonangol, cette situation s'inscrit dans un contexte de croissance soudaine et inhabituelle de la demande, ayant exercé une pression supplémentaire sur la chaîne logistique d'approvisionnement et provoqué, par conséquent, des perturbations temporaires dans plusieurs stations-service.

« La Sonangol Distribution et Commercialisation précise que le pays dispose de quantités suffisantes de carburant pour répondre à la demande et qu'un plan de stabilisation du réseau d'approvisionnement est en cours, en coordination avec les différents opérateurs du secteur », indique le document.

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La compagnie pétrolière fait également savoir que des opérations de réapprovisionnement en carburant sont actuellement menées, par voies terrestre et maritime, à destination de plusieurs provinces du pays.

Dans ce contexte, l'entreprise garantit sa pleine mobilisation pour un retour rapide à la normale et une stabilisation progressive de la situation dans les prochains jours. Elle appelle, par ailleurs, la population au calme et à la sérénité, tout en réaffirmant son engagement à assurer l'approvisionnement régulier du marché national.

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