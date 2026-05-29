Angola: Le pays projette d'atteindre une production de neuf mille mégawatts d'électricité d'ici 2027

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Luanda — Le Gouvernement angolais prévoit de porter la production d'électricité de 6. 400 à 9.000 mégawatts (MW) d'ici 2027, échéance fixée pour l'achèvement du projet hydroélectrique de Caculo Cabaça.

L'annonce a été faite jeudi à Luanda par le secrétaire d'État à l'Énergie, Arlindo Carlos, lors d'un point de presse en marge de la 2e Conférence internationale sur l'énergie et l'eau, ouverte ce jour dans la capitale angolaise.

Le responsable a indiqué que cette projection reflète l'engagement de l'Exécutif angolais à investir dans ce secteur afin de répondre à la croissance démographique nationale, estimée à plus de 1,5 million d'habitants par an.

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Selon Arlindo Carlos, le projet de Caculo Cabaça disposera d'une capacité installée de 2 172 MW, ce qui en fera l'un des plus grands barrages hydroélectriques d'Afrique subsaharienne, uniquement dépassé par le Grand Barrage de la Renaissance, en Éthiopie.

Dans le cadre de l'intégration régionale, le secrétaire d'État a également mis en avant le projet binational de Baynes, développé en partenariat avec la Namibie, dont la capacité totale prévue est de 881 MW, dont 860 MW pour la centrale principale et 21 MW pour une centrale auxiliaire.

Il a précisé que le secteur électrique national dispose d'un réseau de transport à haute tension de 5 950 kilomètres, en plus d'un vaste réseau secondaire de distribution (60, 30, 15 kilovolts et basse tension), garantissant un approvisionnement énergétique fiable pour les capitales provinciales et la quasi-totalité du pays.

S'agissant de l'ouverture au capital privé, Arlindo Carlos a rappelé que des modifications ont été introduites dans la Loi générale sur l'électricité afin de réduire l'intervention directe de l'État dans le secteur.

« Le nouveau cadre juridique vise à attirer les investissements privés et à permettre la participation d'opérateurs privés dans les segments de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation de l'énergie électrique », a-t-il souligné.