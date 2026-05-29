Afrique: Petro bat Al Ahly de Libye et disputera la finale de la BAL face aux Tigers

28 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le Petro de Luanda s'est qualifié, jeudi, pour la finale de la Ligue africaine de basket-ball (BAL), après avoir battu Al Ahly de Benghazi, de Libye, sur le score de 94 à 88, en demi-finale du tournoi qui se déroule à Kigali, capitale du Rwanda.

Les « Petrolíferos » affronteront en finale, dimanche 31 mai, l'équipe hôte des Tigers, victorieuse dans l'autre demi-finale d'Al Ahly d'Égypte (106-97).

Menée de cinq points à la mi-temps (43-48), la formation angolaise a fait du quatrième et dernier quart-temps le moment décisif de la rencontre, en alliant efficacité aux tirs longue distance et domination dans le jeu intérieur.

Après avoir perdu les deux premiers quart-temps sur les scores de 23-24 et 20-24, puis fait jeu égal dans le troisième (22-22), le club tricolore, dirigé par l'entraîneur Sergio Valdeolmillos, a nettement amélioré son rendement offensif et défensif, malgré un certain déséquilibre physique, notamment dans la lutte sous les paniers.

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Le pivot adverse Lual Acuil, haut de 2,13 mètres, a capté sept rebonds, tandis que son coéquipier Donovan Williams en a pris six.

Raphael Putney, Gerson Lukeny et Aboubakar Gakou se sont illustrés à longue distance, alors que Childe Dundão, Yanick Moreira et Cleusio Castro ont assuré le reste du travail offensif, agrémenté de plusieurs dunks, pour venir à bout d'un adversaire solide qui a longtemps mené au tableau d'affichage.

Avec 26 points et un contre, Childe Dundão a été le principal artisan du succès angolais, devant Gerson Lukeny (23 points et 10 passes décisives) et l'Américain Raphael Putney (14 points et 6 rebonds).

Du côté libyen, Donovan Williams, meilleur marqueur de la rencontre, a inscrit 30 points, suivi de Charles Moore (20 points) et Majoc Deng (10 points).

Champion de la BAL en 2024, le Petro de Luanda, seul club à avoir participé aux six éditions du tournoi, disputera sa troisième finale consécutive, avec l'ambition de reconquérir le trophée perdu l'an dernier face à Al Ahly de Tripoli, également de Libye.

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