Tunisie: Pour éviter le risque de piratage - Le ministère de l'Agriculture équipe tous ses ordinateurs d'un antivirus

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime a lancé un programme global visant à installer et activer un logiciel antivirus sur l'ensemble des ordinateurs de ses administrations centrales. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement continu de la sécurité de ses systèmes d'information et de la protection de son infrastructure numérique contre les cybermenaces.

Cette mesure fait suite à une circulaire ministérielle adressée le 25 mai aux directeurs généraux des administrations centrales. Le document stipule l'obligation d'installer ce programme de protection sur tous les ordinateurs professionnels et insiste de manière stricte sur la nécessité de le maintenir activé en permanence, sans aucune exception.

Selon les précisions de la circulaire, ce déploiement fait partie d'une stratégie préventive globale. L'objectif est de sécuriser les systèmes informatiques des services centraux contre les risques liés aux virus et aux logiciels malveillants. Ces cyberattaques sont susceptibles de causer des dommages majeurs, tels que la fuite de données sensibles ou l'interruption des services et des systèmes numériques de l'institution.

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Le ministère a, d'ailleurs, mis en garde contre le non-respect de ces consignes. Le fait de ne pas installer ou de désactiver l'antivirus expose les équipements à de graves risques de sécurité, pouvant impacter directement la continuité des services et l'intégrité des données publiques.

Appel à une coordination technique stricte

En conclusion, le ministère a appelé l'ensemble de ses services centraux à se conformer pleinement aux procédures et aux recommandations techniques édictées. Il est également demandé aux agents de maintenir une coordination constante avec la direction de l'informatique pour toute assistance, afin de garantir l'immunisation des systèmes et d'assurer le travail dans un environnement numérique sécurisé et fiable.