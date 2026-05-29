Tunisie: Aïd El Adha à Ben Arous - Plus de 80 consultations vétérinaires en deux jours

L'équipe de dix vétérinaires bénévoles mobilisée à Ben Arous pour l'Aïd El Adha a traité plus de 80 sollicitations de citoyens en moins de deux jours, a annoncé ce jeudi la Dre Fatma Salami Saïdi, responsable au Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA), à l'agence TAP.

Les demandes se sont partagées entre des appels d'urgence et le dépôt d'échantillons de viande directement dans les locaux des services vétérinaires afin de lever les doutes après le sacrifice. Sur le plan sanitaire, les diagnostics ont principalement révélé des cas de kystes hydatiques et de parasites internes. Les autorités médicales rassurent la population : ces anomalies sont courantes, ne compromettent pas la sécurité globale de la carcasse et nécessitent uniquement le retrait de la zone touchée.

Cette cellule de vigilance reste active durant toute la période de fête. Les numéros de téléphone des vétérinaires de permanence sont accessibles sur la page Facebook officielle du CRDA de Ben Arous.