Tunisie: 5 à 24 ans de prison pour un réseau spécialisé dans la traite d'êtres humains

28 Mai 2026
La Presse (Tunis)

La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a prononcé de lourdes peines de prison, allant de 5 à 24 ans de réclusion, à l'encontre de quatre individus impliqués dans un dangereux réseau criminel. Ce groupe était spécialisé dans la traite d'êtres humains et la gestion d'un lieu de débauche dans la région de Mornaguia. Le réseau était dirigé par un criminel de notoriété publique, connu sous le pseudonyme de « Chbih ».

Les quatre accusés ont été reconnus coupables de plusieurs infractions pénales particulièrement graves. Les charges retenues par la justice tunisienne comprennent la traite d'êtres humains, le proxénétisme, le viol sur mineures, ainsi que des rapports sexuels non consentis avec des mineures n'ayant pas atteint l'âge légal.

L'affaire a révélé une situation dramatique lors de l'audition de deux jeunes filles mineures, retrouvées séquestrées dans un entrepôt. Selon leurs témoignages poignants, le chef de file du réseau, « Chbih », ainsi que ses complices, les contraignaient à se prostituer clandestinement. Les victimes subissaient des violences physiques et psychologiques continues sous la menace. Les membres du réseau se chargeaient de recruter des clients, parmi lesquels figuraient des ressortissants étrangers, et s'accaparaient l'intégralité des gains financiers.

L'affaire a débuté lors d'une patrouille de routine menée par les agents du poste de sécurité nationale de Mornaguia. Ayant suspecté deux individus au comportement anormal, les forces de l'ordre ont approfondi les investigations. Les premiers interrogatoires ont mené à la découverte de l'entrepôt suspect. Après avoir alerté le ministère public, les unités de sécurité ont pris d'assaut le local, ce qui a permis de libérer les deux mineures et d'arrêter successivement l'ensemble des membres du réseau.

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