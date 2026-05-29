Tunisie: « Asch » à El Teatro - Entre absurde et réflexion psychosociale

Sans se limiter à une narration réaliste, Asch semble s'inscrire dans une forme de théâtre qui mêle fiction, satire et réflexion contemporaine.

La pièce « Asch », écrite par Nadra Achour et Amen Allah El Ghezal et mise en scène par Amen Allah El Ghezal, sera présentée le 30 mai 2026 à 19h30. Cette création propose une immersion dans un univers fictif où l'absurde sert de point de départ à une réflexion sur le sentiment d'injustice et les comportements humains.

L'histoire se déroule dans le pays imaginaire de « Matetssamachtawch », marqué par une succession d'événements inhabituels et déroutants. Face à cette situation, Madame Cescu Ciao, rédactrice en chef du journal Au-delà de l'imaginaire, confie à son équipe la mission de couvrir les faits récents et d'enquêter sur leurs implications.

À travers cette démarche journalistique, la pièce suit différents personnages confrontés à des situations qui nourrissent un profond sentiment d'injustice. Le récit s'appuie sur une approche psychosociale inspirée d'expériences scientifiques afin d'explorer les mécanismes individuels et collectifs qui influencent les réactions humaines face à certaines formes d'absurdité sociale ou politique.

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Sans se limiter à une narration réaliste, « Asch » semble s'inscrire dans une forme de théâtre qui mêle fiction, satire et réflexion contemporaine. Le choix d'un pays fictif et d'un journal au nom évocateur permet d'installer un univers décalé, tout en laissant entrevoir des questionnements qui peuvent faire écho à des réalités plus larges.

Le spectacle s'intéresse notamment à la manière dont les individus perçoivent l'injustice, interprètent les événements qui les entourent et construisent des récits collectifs face à des situations difficiles à comprendre. Les références aux expériences scientifiques suggèrent également une volonté d'interroger certains comportements sociaux à travers une dimension analytique et psychologique.

Par son sujet et sa construction dramaturgique, « Asch » propose ainsi une réflexion sur les rapports entre information, perception et réalité dans un contexte dominé par l'irrationnel et l'incertitude. La pièce réunit des éléments de théâtre contemporain et d'exploration psychosociale dans une mise en scène qui s'annonce centrée sur l'observation des dynamiques humaines. La représentation sera proposée avec un surtitrage en français et en anglais, permettant à un public plus large d'accéder au spectacle.