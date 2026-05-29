Angola: Basket-ball - Javion Blake quitte le Petro faute d'accord

28 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le meneur américano-syrien Javion Blake, qui avait accompagné le Petro de Luanda à Kigali, au Rwanda, en vue de la phase finale de la Ligue africaine de basket-ball (BAL), a quitté l'effectif tricolore faute d'accord pour le renouvellement de son contrat avec le club.

Selon le portail Angosport Magazine, la formation tricolore n'est pas parvenue à trouver un terrain d'entente avec le joueur de 28 ans et ne pourra donc pas compter sur ses services pour la phase décisive de la compétition continentale.

Le meneur avait été recruté par le Petro de Luanda lors de la réouverture du marché des transferts, en février dernier, afin de renforcer l'équipe pour la dernière phase du Championnat national ainsi que pour la phase initiale de la BAL, contribuant à la conquête du titre national et à la qualification pour la phase finale du tournoi africain.

Blake est retourné aux États-Unis, où il évolue dans la ligue professionnelle-amateur de basket-ball « Spence League Pro-Am ».

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.