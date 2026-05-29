Angola: Basket-ball - Javion Blake quitte le Petro faute d'accord

Luanda — Le meneur américano-syrien Javion Blake, qui avait accompagné le Petro de Luanda à Kigali, au Rwanda, en vue de la phase finale de la Ligue africaine de basket-ball (BAL), a quitté l'effectif tricolore faute d'accord pour le renouvellement de son contrat avec le club.

Selon le portail Angosport Magazine, la formation tricolore n'est pas parvenue à trouver un terrain d'entente avec le joueur de 28 ans et ne pourra donc pas compter sur ses services pour la phase décisive de la compétition continentale.

Le meneur avait été recruté par le Petro de Luanda lors de la réouverture du marché des transferts, en février dernier, afin de renforcer l'équipe pour la dernière phase du Championnat national ainsi que pour la phase initiale de la BAL, contribuant à la conquête du titre national et à la qualification pour la phase finale du tournoi africain.

Blake est retourné aux États-Unis, où il évolue dans la ligue professionnelle-amateur de basket-ball « Spence League Pro-Am ».