Angola: Un Érythréen arrêté pour fabrication illégale de produits alimentaires

28 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Calumbo — La Police nationale a procédé, ce jeudi, à la fermeture d'une usine présumée illégale de production, d'emballage et de commercialisation d'huile de soja et d'huile de palme, ainsi qu'à l'arrestation de son présumé propriétaire de nationalité érythréenne, dans la municipalité de Calumbo, province d'Icolo e Bengo.

Il s'agit d'une entreprise dénommée Negash Asma Comércio e Indústria LDA, titulaire d'une licence valide pour la commercialisation de produits, mais non pour leur production. Les produits y étaient conditionnés dans des conditions inadéquates et sans contrôle de qualité lors du remplissage.

S'exprimant devant la presse, le porte-parole du Commandement provincial de la Police d'Icolo e Bengo, Euler Matari, a indiqué que le présumé contrevenant, âgé de 27 ans, falsifiait également les dates de péremption des produits écoulés sur le marché informel.

Dans ce contexte, le porte-parole a estimé que les conditions d'emballage des produits constituaient une atteinte à la santé publique, exhortant ainsi les citoyens à demeurer vigilants et à vérifier systématiquement les dates de péremption figurant sur les emballages.

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« Nous avons constaté la manière dont ces produits étaient manipulés, sans aucune mesure d'hygiène, mettant en péril la santé publique, d'autant plus qu'il s'agit de produits largement consommés. Nous n'avons donc eu d'autre choix que de fermer cette usine afin de préserver le bien-être de la population », a-t-il souligné.

Euler Matari a, par ailleurs, conseillé aux citoyens angolais et étrangers désireux d'investir dans la province d'Icolo e Bengo ou ailleurs en Angola de respecter les normes et de se conformer à la législation en vigueur afin d'éviter tout désagrément et de ne pas opérer en marge de la loi.

« Les enquêtes se poursuivent afin de déterminer si d'autres personnes sont impliquées, en vue de leur transmission en temps utile au ministère public, ainsi que pour établir l'origine des produits conditionnés », a déclaré l'officier.

De son côté, le porte-parole de l'Association de défense des consommateurs (ADECO) à Calumbo, Luís Francisco, a expliqué que l'alerte provenait de dénonciations anonymes, après que des consommateurs eurent développé des réactions allergiques à la suite de la consommation de cette huile.

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