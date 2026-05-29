Afrique: Grande Mosquée de Louga - Le sens du sacrifice du mouton au coeur du sermon

28 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)

Ce jeudi, à l'occasion de l'Aïd el-Kebir, la Grande Mosquée de Louga a refusé du monde. Vêtus de leurs plus beaux atours, les fidèles musulmans sont venus en masse pour accomplir la prière de la Tabaski.

Dans son sermon, l'imam Moustapha Dia est revenu sur l'origine de la Tabaski à travers l'histoire du prophète Ibrahima et de son fils Ismaïl, symbole d'obéissance et de foi en Allah. Il a expliqué que le sacrifice du mouton doit pousser les fidèles à abandonner leurs mauvaises actions, à renforcer leur piété et à se rapprocher davantage de Dieu.

L'imam a également insisté sur les valeurs de pardon, de partage et d'éducation religieuse des enfants dans un contexte marqué par une crise des valeurs.

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