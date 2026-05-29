Sénégal: Journée du dialogue national - L'adjoint au gouverneur de Thiès appelle au renforcement de la cohésion sociale par le dialogue

En ce jour béni de Tabaski, coïncidant avec la Journée du dialogue national, l'adjoint au gouverneur de Thiès, Ababacar Sadikh Niang, a lancé un appel aux populations de la région en faveur de la solidarité, de la cohésion sociale et du dialogue.

Il s'est exprimé en marge de la prière de la Tabaski à Tivaouane, où il représentait le président de la République à la mosquée Khalkhouss.

À l'en croire, la solidarité, le dialogue et la cohésion sociale sont des valeurs cardinales qui fondent l'exception sénégalaise, faisant du Sénégal un îlot de stabilité dans un contexte sous-régional et régional marqué par l'instabilité. Selon l'adjoint au gouverneur, le principal enseignement à retenir de cette fête reste l'importance de l'acceptation de la volonté divine ainsi que de la soumission aux instructions et recommandations d'Allah.

C'est pourquoi Ababacar Sadikh Niang a invité les populations de la région à cultiver et perpétuer ces valeurs au quotidien, mais aussi à respecter les lois, règlements et valeurs symboliques qui régissent notre société, aussi bien dans les foyers que dans l'espace public.

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L'adjoint au gouverneur a également tenu à féliciter tous les acteurs territoriaux ayant contribué à une bonne préparation de la fête de la Tabaski, malgré quelques contraintes relevées. Il a conclu ses propos en sollicitant des prières pour les guides religieux, ainsi que pour l'unité, la stabilité, la concorde et la prospérité partagée au Sénégal.