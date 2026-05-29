Sénégal: Elhadj Malick Diouf, un été qui s'annonce décisif

El Hadji Malick Diouf vient de boucler sa première saison en Premier League. À 21 ans, le latéral gauche sénégalais a tenu ses promesses à West Ham, mais la descente des Hammers en Championship change tout. Entre Coupe du monde et mercato agité, l'été 2026 pourrait être celui de tous les changements pour l'enfant de Dakar.

Arrivé le 15 juillet 2025 en provenance du Slavia Prague contre 22 millions d'euros avec 4 millions d'euros de bonus potentiels, El Hadji Malick Diouf n'a pas tardé à s'imposer dans le onze de Graham Potter, avant que celui-ci ne soit remercié en septembre 2025. Dans un contexte collectif catastrophique qui a conduit West Ham à la relégation, le Sénégalais a été l'un des rares à tirer son épingle du jeu.

Ses chiffres parlent d'eux-mêmes : 5 passes décisives en 32 rencontres de championnat, des duels défensifs remportés, près de 3 000 minutes de jeu. Il figure dans le classement des meilleurs passeurs aux côtés de joueurs comme Youri Tielemans, Bruno Guimarães ou Bernardo Silva, une anomalie statistique pour un défenseur, et une prouesse d'autant plus remarquable qu'il a manqué plus d'un mois de compétition pour disputer la CAN 2025 avec le Sénégal.

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Sa capacité à jouer aussi bien arrière gauche dans une défense à quatre que piston dans un système à trois, associée à sa vitesse, son sens du placement et sa qualité de centre, en a fait un atout rare et précieux, même dans une équipe en perdition.

Relégation

Le miracle n'a pas eu lieu. Au soir de la 38e journée, West Ham s'est retrouvé officiellement relégué en Championship. Les Hammers devaient s'imposer tout en espérant une contre-performance de Tottenham, mais les Spurs ont tenu bon, signant l'arrêt de mort d'une équipe londonienne qui évoluait pourtant parmi l'élite depuis des décennies.

Pour Elhadj Malick Diouf, cette relégation est un coup dur collectif. Lui qui a tout fait pour hisser le niveau de son club ne peut rien contre les défaillances systémiques d'un effectif sans cohérence. West Ham évoluera donc en deuxième division anglaise la saison prochaine, mais il y a fort à parier que le latéral gauche sénégalais, lui, ne sera plus là.

La Coupe du monde 2026 : une vitrine mondiale qui tombe à pic

Quelques heures avant la fin de la saison de Premier League, une excellente nouvelle est tombée pour Diouf : il figure dans la liste des Lions convoqués par le sélectionneur Pape Thiaw pour la Coupe du monde 2026, qui se disputera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le Sénégal est versé dans le groupe I et y affrontera la France, la Norvège et l'Irak. Un groupe relevé, mais une opportunité en or pour le latéral gauche de se montrer sur la plus grande scène mondiale du football.

Dans la composition probable des Lions (4-3-3), Diouf devrait occuper le flanc gauche de la défense. Ce Mondial sera aussi celui de l'ultime danse de Sadio Mané sous le maillot national, une génération de légendes qui passera le flambeau. Diouf, lui, est de la génération qui doit prendre le relais.

Pour le jeune défenseur formé à l'Académie Mawade Wade de Dakar, ce tournoi représente une vitrine mondiale idéale. Les recruteurs des plus grands clubs européens auront les yeux rivés sur lui pendant tout le mois de juillet.

Un été agité

La relégation de West Ham fait d'Elhadj Malick Diouf l'un des dossiers les plus brûlants du mercato estival 2026. Sous contrat jusqu'en 2030 et valorisé autour de 27-30 millions d'euros, le joueur attire déjà des courtisans de tout premier plan.

Chelsea, qui risque de perdre Marc Cucurella, pourrait passer à l'offensive. Certains échos venus d'Angleterre assurent également que Liverpool, qui va perdre Andrew Robertson, serait aussi sur les rangs. Manchester United, de retour en Ligue des champions, est aussi cité parmi les prétendants.

Du côté de West Ham, les dirigeants semblent résignés. Conscients de l'intérêt grandissant des cadors du championnat et du risque de voir leur valeur marchande s'effondrer en Championship, ils se prépareraient déjà à l'après-Diouf. Une chose semble acquise : un club de Premier League ou un grand d'Europe recrutera le Sénégalais cet été.

Formé à l'Académie Mawade Wade à Dakar, passé par Tromsø en Norvège, révélé au Slavia Prague, confirmé en Premier League malgré une relégation douloureuse, le parcours d'Elhadj Malick Diouf est celui d'un jeune homme pressé, méthodique, qui monte les échelons à une vitesse vertigineuse.

À seulement 21 ans, il est déjà champion d'Afrique (CAN 2025 avec le Sénégal), titulaire en équipe nationale, et s'apprête à disputer sa première Coupe du monde. L'été 2026 pourrait bien être celui où il franchit le dernier palier : rejoindre un club du Top 6 européen et s'installer définitivement parmi l'élite mondiale du poste.

Le garçon qui criait le nom de Sadio Mané dans les rues de Dakar en 2021 est en train d'écrire sa propre histoire. Et le meilleur chapitre est peut-être encore à venir...