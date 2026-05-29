Sénégal: Tabaski à Médina Baye - Les fidèles invités à renforcer les valeurs de solidarité et d'entraide

À Médina Baye, la prière de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski, a été célébrée ce jeudi 28 mai 2026 dans un climat de ferveur religieuse et de communion spirituelle.

Dans son sermon, Cheikh Mouhamadoul Mahy Ibrahima Niass a invité les fidèles à renforcer les valeurs de paix, de solidarité et d'entraide, particulièrement en cette période marquée par des difficultés économiques et sociales. Il a insisté sur l'importance du pardon, du partage et de la préservation de l'unité au sein de la communauté musulmane et de la nation sénégalaise.

Le guide religieux a également formulé des prières pour un Sénégal de paix, de stabilité et de prospérité, tout en exhortant les musulmans à demeurer attachés aux enseignements de l'islam et aux recommandations du Prophète Mouhamed (PSL).

Comme à l'accoutumée, de nombreuses autorités religieuses, coutumières et politiques, ainsi que des milliers de fidèles, ont pris part à cette grande prière de Tabaski à Médina Baye.