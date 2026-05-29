Sénégal: Tabaski à Médina Baye - Les fidèles invités à renforcer les valeurs de solidarité et d'entraide

28 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)

À Médina Baye, la prière de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski, a été célébrée ce jeudi 28 mai 2026 dans un climat de ferveur religieuse et de communion spirituelle.

Dans son sermon, Cheikh Mouhamadoul Mahy Ibrahima Niass a invité les fidèles à renforcer les valeurs de paix, de solidarité et d'entraide, particulièrement en cette période marquée par des difficultés économiques et sociales. Il a insisté sur l'importance du pardon, du partage et de la préservation de l'unité au sein de la communauté musulmane et de la nation sénégalaise.

Le guide religieux a également formulé des prières pour un Sénégal de paix, de stabilité et de prospérité, tout en exhortant les musulmans à demeurer attachés aux enseignements de l'islam et aux recommandations du Prophète Mouhamed (PSL).

Comme à l'accoutumée, de nombreuses autorités religieuses, coutumières et politiques, ainsi que des milliers de fidèles, ont pris part à cette grande prière de Tabaski à Médina Baye.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.