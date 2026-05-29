Sénégal: Tabaski à Tambacounda - L'Imam ratib appelle les enfants au respect des parents

La communauté musulmane de Tambacounda a célébré ce jeudi la fête de la Tabaski dans la ferveur et le recueillement. Comme à l'accoutumée, des centaines de fidèles ont pris part à la prière des deux rakkats en présence des autorités administratives, territoriales et religieuses venues nombreuses pour l'occasion.

Dans son sermon, l'Imam ratib a axé son message sur l'importance du respect et de l'obéissance des enfants envers leurs parents. S'inspirant de l'histoire du prophète Ibrahim et de son fils Ismaël, il a rappelé la portée spirituelle du sacrifice consenti dans la soumission à Dieu.

Selon lui, l'exemple du fils du prophète, qui avait accepté d'être l'agneau du sacrifice afin de permettre à son père de respecter son engagement envers son Créateur, doit servir de modèle à la jeunesse.

« J'invite les enfants à respecter et suivre la parole de leurs parents afin d'avoir leurs bénédictions », a déclaré l'Imam devant les fidèles.

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Le guide religieux a également insisté sur les valeurs de solidarité, de paix et de cohésion sociale en cette période de célébration, appelant les populations à renforcer les liens familiaux et communautaires.

La cérémonie religieuse s'est déroulée dans le calme et la communion, avant le traditionnel rituel du sacrifice du mouton marquant la fête de l'Aïd el-Kébir.

Le gouverneur de la région de Tambacounda, Guédji Diouf a salué la pertinence du message et invite les populations surtout la jeunesse à s'en approprier.