Sénégal: CICODEV Afrique et AGRECOL unissent leurs forces pour la promotion de l'agroécologie

Dakar — L'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (CICODEV Afrique) annonce avoir signé avec l'organisation non gouvernementale AGRECOL Afrique une convention-cadre de promotion de l'agroécologie et des pratiques de production et de consommation durables.

CICODEV Afrique affirme dans un communiqué que cette collaboration lui permettra de bénéficier de l'expérience acquise par son partenaire pour mieux élaborer ses arguments de plaidoyer et influencer davantage les politiques publiques.

"À son tour, AGRECOL Afrique pourra s'appuyer sur l'expérience de CICODEV dans le domaine du plaidoyer et de la communication pour [arriver à] une meilleure amplification des évidences issues de recherches scientifiques et de remontées de terrain", lit-on dans le communiqué.

Sur la base de l'accord-cadre, l'organisation non gouvernementale mettra à sa disposition les connaissances dont CICODEV Afrique aura besoin pour mieux promouvoir la consommation des produits issus de pratiques durables et leur présence dans les marchés territoriaux.

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"Je salue la vision partagée de nos deux organisations. Cela montre que la perspective des organisations solitaires qui se font la concurrence est révolue. Nous devons entreprendre ensemble une démarche de complémentarité", rapporte le communiqué en citant le directeur exécutif de CICODEV Afrique, Amadou Kanouté.

CICODEV se présente comme une organisation de défense des droits des consommateurs, de plaidoyer pour l'accès aux services sociaux de base, de promotion du développement durable, de la consommation responsable et de la souveraineté alimentaire en Afrique.

"Nous sommes désormais dans l'ère des grands ensembles. Les organisations doivent identifier des objectifs communs et s'allier pour les atteindre. Les forces doivent toujours être mises au bénéfice de l'ensemble", a dit Abdoulaye Fall, le coordonnateur d'AGRECOL Afrique.

Cette dernière est présentée comme une organisation engagée dans la promotion de l'agroécologie, les systèmes alimentaires durables et les marchés territoriaux, au Sénégal et en Afrique de l'Ouest.