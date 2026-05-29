Sénégal: À Saly, l'imam Serigne Khadim Mbacké invite les fidèles à 'un retour à Dieu'

Saly — L'imam Serigne Khadim Mbacké, représentant du khalife général des mourides à Saly (ouest), a exhorté les fidèles, jeudi, à "un retour à Dieu" et à l'enseignement des valeurs de l'islam aux enfants.

"Tous les maux qui nous arrivent aujourd'hui résultent de notre déviation du chemin de Dieu et des valeurs de l'islam", a-t-il dit aux fidèles réunis à Saly pour la prière de l'Aïd el-Kébir (Tabaski).

Les musulmans sont confrontés à une "crise des valeurs", à une crise économique et sociale, d'après le guide religieux.

À son avis, "le retour à Dieu" et l'éducation religieuse et morale sont "les seules véritables solutions" à ces crises.

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"Il faut faire en sorte que les valeurs islamiques sous-tendent les actions des jeunes", a recommandé Serigne Khadim Mbacké.

Il propose que des formations comprenant des enseignements religieux et des apprentissages professionnels soient dispensés aux jeunes. "Il faut former les jeunes en faisant en sorte qu'ils aient des bases religieuses solides. Il faut leur apprendre un métier aussi."

Le représentant du khalife général des mourides à Saly a recommandé la discipline et la solidarité aux fidèles.

"La Tabaski est la plus grande fête de l'humanité", leur a-t-il dit, estimant que "l'acceptation de la volonté divine comme moyen d'élévation spirituelle et morale" est la principale leçon à tirer de sa célébration.

Leur éloignement des enseignements de l'islam est à l'origine des difficultés auxquelles sont confrontés les fidèles, d'après Serigne Khadim Mbacké.