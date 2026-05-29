Sénégal: Tivaouane - Un guide religieux rappelle la sacralité de la vie humaine

Tivaouane — Le guide religieux Serigne Pape Mactar Kébé a tenu à rappeler la sacralité de la vie humaine, qui, à son avis, fait l'objet de nombreuses atteintes dans la société sénégalaise.

Personne ne doit porter atteinte à l'honneur ou à la dignité des individus, a-t-il dit à ses coreligionnaires réunis jeudi à Tivaouane (ouest) pour la prière de l'Aïd el-Kébir (Tabaski), dirigée par Serigne Cheikh Tidiane Sy Dabakh.

Le guide religieux a dénoncé les violences, les injustices, les meurtres, le vol et les atteintes à la réputation d'autrui.

Il a fustigé les dérives notées sur les réseaux sociaux, la banalisation du mensonge, de la diffamation et de la médisance. Elles portent atteinte à la réputation des personnes visées, d'après lui.

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"La faillite la plus redoutable demeure celle de l'homme qui, malgré ses prières et ses bonnes oeuvres, se présente à Dieu après avoir lésé autrui par l'injustice, les insultes ou l'atteinte à ses droits et à sa dignité", a prévenu Serigne Pape Mactar Kébé en citant les enseignements coraniques.

Les oppresseurs verront leurs propres bienfaits attribués à ceux qu'ils ont opprimés, a-t-il averti sur la base des mêmes enseignements.

Le guide religieux a rappelé le sacrifice d'Ibrahim, qui est à l'origine de la célébration de la Tabaski.

Il a invité les musulmans à fêter l'Aïd el-Kébir dans la sincérité, la foi, l'humilité, l'obéissance à Dieu et la solidarité avec les pauvres.

Serigne Papa Mactar Kébé a mis en garde les fidèles contre l'ostentation et "la compétition sociale".

"La grandeur d'un croyant se mesure à sa piété, à son comportement et au respect qu'il a envers les autres, jamais à la quantité de ses biens matériels", a-t-il dit.

Ababacar Sadikh Niang, l'adjoint du gouverneur de Thiès (ouest) chargé des questions de développement de la région, s'adressant aux populations de cette collectivité territoriale, a lancé un appel à la solidarité et au dialogue.

Il leur a recommandé le respect des lois qui "fondent la stabilité nationale".