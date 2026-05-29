Sénégal: Tivaouane - Un guide religieux rappelle la sacralité de la vie humaine

28 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — Le guide religieux Serigne Pape Mactar Kébé a tenu à rappeler la sacralité de la vie humaine, qui, à son avis, fait l'objet de nombreuses atteintes dans la société sénégalaise.

Personne ne doit porter atteinte à l'honneur ou à la dignité des individus, a-t-il dit à ses coreligionnaires réunis jeudi à Tivaouane (ouest) pour la prière de l'Aïd el-Kébir (Tabaski), dirigée par Serigne Cheikh Tidiane Sy Dabakh.

Le guide religieux a dénoncé les violences, les injustices, les meurtres, le vol et les atteintes à la réputation d'autrui.

Il a fustigé les dérives notées sur les réseaux sociaux, la banalisation du mensonge, de la diffamation et de la médisance. Elles portent atteinte à la réputation des personnes visées, d'après lui.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"La faillite la plus redoutable demeure celle de l'homme qui, malgré ses prières et ses bonnes oeuvres, se présente à Dieu après avoir lésé autrui par l'injustice, les insultes ou l'atteinte à ses droits et à sa dignité", a prévenu Serigne Pape Mactar Kébé en citant les enseignements coraniques.

Les oppresseurs verront leurs propres bienfaits attribués à ceux qu'ils ont opprimés, a-t-il averti sur la base des mêmes enseignements.

Le guide religieux a rappelé le sacrifice d'Ibrahim, qui est à l'origine de la célébration de la Tabaski.

Il a invité les musulmans à fêter l'Aïd el-Kébir dans la sincérité, la foi, l'humilité, l'obéissance à Dieu et la solidarité avec les pauvres.

Serigne Papa Mactar Kébé a mis en garde les fidèles contre l'ostentation et "la compétition sociale".

"La grandeur d'un croyant se mesure à sa piété, à son comportement et au respect qu'il a envers les autres, jamais à la quantité de ses biens matériels", a-t-il dit.

Ababacar Sadikh Niang, l'adjoint du gouverneur de Thiès (ouest) chargé des questions de développement de la région, s'adressant aux populations de cette collectivité territoriale, a lancé un appel à la solidarité et au dialogue.

Il leur a recommandé le respect des lois qui "fondent la stabilité nationale".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.