Tunisie: Bizerte - Sept morts et six blessés dans une collision impliquant quatre véhicules

28 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Un grave accident de la circulation survenu jeudi après-midi a coûté la vie à sept personnes et fait six blessés sur la route nationale n°8, au niveau de la région de Tella, dans la délégation d'El Alia (gouvernorat de Bizerte), selon les autorités locales citées par l'Agence Tunis Afrique Presse.

La collision a impliqué quatre voitures légères, dont un taxi. D'après les premières informations communiquées, six personnes ont été tuées sur place. Une femme a ensuite succombé à ses blessures lors de son transfert vers l'hôpital universitaire Habib Bougatfa de Bizerte. Les six blessés, parmi lesquels figure un enfant âgé de quatre ans, ont été évacués vers l'hôpital local d'El Alia et l'hôpital universitaire Habib Bougatfa afin de recevoir les soins nécessaires. Les circonstances exactes de l'accident restent, à ce stade, indéterminées.

Les enquêtes sécuritaires et judiciaires se poursuivent afin d'en établir les causes. Sur place, le gouverneur de Bizerte et président de la commission régionale d'organisation des secours, Salem Ben Yacoub, a activé les dispositifs régionaux et locaux de secours. Cette mobilisation a permis la mise en alerte des services de protection civile, de santé, de sécurité, ainsi que de la garde nationale et des autorités locales, en vue d'une intervention rapide et de la prise en charge des victimes.

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