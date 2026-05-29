Tunisie: Les recettes touristiques dépassent 2,4 milliards de dinars

Le cumul des recettes touristiques et des revenus du travail ont atteint, à la date du 20 mai courant, 5,8 milliards de dinars, d'après des données statistiques, publiées récemment, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

En fait les recettes touristiques ont progressé de 4%, pour dépasser les 2,4 milliards de dinars, depuis le début de l'année jusqu'au 20 mai 2026, en comparaison avec la même période de l'année écoulée. De même, les revenus du travail ont évolué de 4,9%, à 3,4 milliards de dinars, contre 3,2 milliards de dinars, une année auparavant.

Partant les avoirs nets en devises ont enregistré une hausse, passant de 22,5 milliards de dinars (l'équivalent de 98 jours d'importation), au 26 mai 2025, à 25,4 milliards de dinars (soit 105 jours d'importation), actuellement. Pour ce qui est des billets et monnaies en circulation, ils préservent leur tendance haussière, puisqu'ils ont dépassé les 29,4 milliards de dinars, le 25 mai 2026, contre 23,8 milliards de dinars, à la même date de l'année dernière, ce qui représente une augmentation de 23,3%.