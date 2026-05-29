Tunisie: L'équipe nationale en stage à Tabarka en vue du mondial - La dernière ligne droite

Le groupe est au complet, Lamouchi pourra désormais passer la vitesse supérieure. A quelques jours du premier test amical contre l'Autriche, l'équipe nationale est engagée dans une course contre la montre pour être prête. Avec ce laps de temps assez réduit et vu les arrivées échelonnées des joueurs, Sabri Lamouchi et son staff n'ont pas lésiné sur l'effort pour passer le maximum de messages aux joueurs et attaquer les différents aspects tactiques.

Et en même temps, pour travailler au maximum les automatismes défensifs et le placement du bloc en vue des matches du Mondial. Lamouchi a essayé aussi de ménager ses joueurs qui viennent de disputer des compétitions jusqu'au dernier moment. L'objectif durant ce stage de Tabarka était de décompresser pour tous les joueurs et d'y aller doucement avec parfois du travail individualisé. Au bout de plus d'une semaine, ce sont les derniers jours qui ont vu la charge de travail s'élever au gré des arrivées des expatriés. Le stage a commencé, rappelons-le avec les joueurs locaux qui se comptent sur les doigts de la main.

Les derniers arrivants

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Hannibal Mejbri, Rayan Elloumi et Hazem Mestouri ont rejoint le stage de préparation de la sélection il y a deux jours. Le dernier à avoir débarqué est Ali Abdi, retenu par son club qui dispute les barrages du maintien. Ce qui permet au sélectionneur national de disposer de l'ensemble des joueurs convoqués. Hier, une séance matinale axée sur les exercices avec ballon pour l'ensemble des joueurs qui, en quelques jours, doivent trouver l'osmose nécessaire. Encore une semaine pleine de préparation tactique avec deux tests très utiles à jouer et qui vont dévoiler l'ossature de l'équipe choisie par Lamouchi pour jouer le premier match du Mondial contre la Suède (le 15 juin).

En effet, l'équipe de Tunisie disputera deux tests contre l'Autriche le 1er juin à 19h45, puis contre la Belgique le 6 juin à 14h00. En tout cas, la concentration monte et les joueurs sont, de plus en plus, dans le bain du Mondial américain.