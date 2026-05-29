Afrique: Mondial 2026 - Sabri Lammouchi affiche sa confiance pour une qualification du pays au second tour

Le sélectionneur national Sabri Lammouchi a exprimé, ce jeudi, sa confiance quant aux chances de l'équipe de Tunisie de se qualifier pour le deuxième tour de la Coupe du monde 2026.

Lors d'un point de presse tenu en marge de la séance d'entraînement, le technicien a estimé que l'objectif reste ambitieux mais accessible, malgré la difficulté de la mission. « La tâche est difficile, mais pas impossible. Mon rôle en tant qu'entraîneur est de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif », a-t-il déclaré, soulignant que la sélection tunisienne dispose de joueurs expérimentés et de qualités techniques importantes.

Le sélectionneur a toutefois reconnu l'existence de disparités sur le plan physique entre les joueurs. Il a assuré que le staff technique travaille activement pour atteindre un niveau de préparation optimal avant le début du Mondial. « Il existe des différences de niveau physique entre les joueurs, et nous travaillons à les rendre pleinement prêts avant la Coupe du monde », a-t-il ajouté. Par ailleurs, la sélection nationale s'envolera dimanche prochain pour Vienne, où elle disputera un match amical face à l'Autriche prévu le 1er juin.