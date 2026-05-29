Tunisie: Tunisair poursuit la modernisation de sa flotte avec un nouvel Airbus A320neo

Les états financiers de la compagnie nationale Tunisair, arrêtés au 31 décembre 2023 et rendus publics récemment, font ressortir une aggravation du déficit de 23%, lequel s'est établi à 282,7 millions de dinars, contre 228,9 millions de dinars une année auparavant.

Ces états financiers, qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire prévue le 29 mai 2026, révèlent également une trésorerie positive de 148,5 millions de dinars. L'exercice 2023 a toutefois été marqué par une amélioration de l'activité commerciale de la compagnie. Le nombre de passagers transportés a progressé de 14% par rapport à 2022, pour atteindre près de 2,47 millions de voyageurs à fin décembre 2023.

Dans le cadre de son programme de renouvellement et de modernisation de la flotte, Tunisair a également mis en exploitation un cinquième appareil Airbus A320neo au cours de l'année 2023. La compagnie a, par ailleurs, procédé à la location de quatre avions supplémentaires pour une durée de six ans, selon la formule du « Dry Lease ».