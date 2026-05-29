Guinée: Une fin de campagne sans grand engouement pour les élections législatives et communales

La campagne pour les élections législatives et communales en Guinée est désormais close. Les derniers meetings ont eu lieu ce jeudi 28 mai 2026. Le silence électoral s'impose désormais jusqu'au jour du vote, ce dimanche 31 mai. La campagne s'est déroulée dans le calme, mais sans grand engouement. En effet, la mouvance présidentielle GMD (Génération pour la modernité et le développement) fait face à des adversaires au poids politique réduit, en l'absence des formations politiques historiques, comme l'UFDG ou le RPG, dissoutes en mars dernier.

La dernière semaine de campagne électorale pour les élections législatives et communales en Guinée a été particulièrement calme. Avec le lundi de Pentecôte et la Tabaski ce mercredi 27 mai, beaucoup de Guinéens sont rentrés au village avec leurs parents.

Les meetings de la mouvance ou de l'opposition sont loin d'avoir attiré les grandes foules que le pays a pu connaître lors des élections des années 2010.

Une compétition déséquilibrée

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Surtout que, pour nombre d'électeurs, l'enjeu paraît faible, tant la compétition est déséquilibrée. Si la mouvance présidentielle bénéficie d'une solide organisation sur l'ensemble du territoire national, c'est loin d'être le cas pour les partis d'opposition en lice, comme le Frondeg, d'Abdoulaye Yéro Baldé. Le Frondeg s'était d'ailleurs retiré, au début de la campagne, dénonçant des irrégularités, avant de revenir dans la course.

Le Model a, lui, décidé de ne pas concourir. Il fait de la libération de son président, Aliou Bah, un préalable à la participation aux élections.

Des appels au boycott

Quant aux partis qui auraient pu offrir davantage de compétition politique, comme l'UFDG ou le RPG, ils ont été dissous en mars. Ils appellent à boycotter le scrutin à travers la coalition des Forces vives, dont ils sont membres.

Des observateurs s'interrogent donc sur la participation à ces élections : dans quelle mesure cet appel au boycott sera suivi ? Et, surtout, est-ce que les électeurs seront rentrés, dimanche, dans la circonscription où ils sont inscrits ?