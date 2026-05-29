Afrique: Judo/Open africain d'Alger - Large domination algérienne

L'Open africain d'Alger, disputé à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf a vu six pays participer à ce tournoi, l'Algérie pays hôte, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Roumanie, et l'Arabie saoudite. Le nombre d'engagés filles et garçons a été assez élevé pour permettre aux techniciens de juger de l'avancement de leur travail.

D'après les enseignements tirés, ce tournoi a été d'un très bon niveau et les jeunes engagés ont fait bonne figure au sein de toutes les catégories figurant au programme. Bien sûr, on pourrait considérer que les résultats ne sont pas assez probants, étant donné que les Algériens ont presque tout raflé, mais la représentation tunisienne n'a pas perdu au change. Sa participation a, au moins, servi à faire le point et se situer par rapport à un adversaire potentiel, qui progresse grâce aux moyens dont il dispose et de la large propagation de cette discipline sportive dans ce pays.

Ce tournoi a été assez relevé. Il a été en fin de compte dominé par les sélections algérienne et tunisienne qui ont enlevé les épreuves des juniors et des cadets. Sur les 13 titres mis en jeu, les Algériens ont raflé 11 médailles d'or. La sélection algérienne a également exercé une domination sans partage dans les catégories « cadets » avec 52 médailles au total.

La délégation tunisienne s'est illustrée grâce à la judokate Narjes Haddaji, médaillée d'or chez les juniors filles (-48 kg), ainsi qu'Adem Landolsi, médaillé d'or chez les juniors garçons (-100 kg). Adem Kouki a également décroché une médaille de bronze. Ranim Ben Slimane a remporté, quant à elle, la médaille d'or dans la catégorie des moins de 63 kg.

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Cette participation, qui aurait pu être plus relevée, a quand même servi à lancer des jeunes qui ont aussi le droit de se frotter à des adversaires plus rodés, en vue d'acquérir de l'expérience et d'espérer rejoindre ceux qui occupent le haut du pavé. Il ne faudrait pas penser que toute participation doit être totalement positive. Ce ne sont pas des jeux officiels où le prestige est engagé. Ce sont des tournois que l'on organise pour permettre aux jeunes de s'aguerrir et d'acquérir du métier.