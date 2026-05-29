Sénégal: Homicide volontaire-Cité Fadia, Golf Sud - Un homme poignarde son frère à mort lors d'une dispute sur des abats, avant d'être interpellé

Un individu sous l'emprise de stupéfiants a mortellement agressé son frère à coups de couteau dans un appartement de la Cité Fadia. Après s'être retranché armé, le suspect a tenté de fuir par le balcon avant d'être arrêté par les éléments du Commissariat de Golf Sud.

C'est peu après 13 heures, ce mercredi 28 mai 2026, que le Commissariat d'Arrondissement de Golf Sud a reçu un signalement alarmant : une violente rixe venait d'éclater dans un appartement au deuxième étage d'un immeuble de la Cité Fadia. Une personne grièvement blessée était en cours d'évacuation, tandis qu'un assaillant, armé, s'était retranché dans les lieux.

À leur arrivée sur place, les policiers ont découvert une scène de violence extrême : des traces de sang abondantes maculaient les murs et le sol de l'appartement. La victime, un homme dont l'identité n'a pas été communiquée, avait déjà été transportée d'urgence vers l'hôpital Dalal Jamm par ses proches, avant même l'arrivée des forces de l'ordre. Elle a été admise en état critique en service de réanimation.

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À l'intérieur, l'assaillant s'était barricadé dans une chambre, brandissant plusieurs couteaux et refusant toute injonction des forces de l'ordre. Il s'employait à détruire le mobilier de l'appartement. Face à la dangerosité manifeste de l'individu, représentant une menace pour lui-même comme pour son entourage, les policiers ont sollicité l'appui de la Brigade d'Intervention Polyvalente (BIP).

Sans attendre les renforts, le suspect a cherché à prendre la fuite en escaladant le balcon de l'appartement. Il a chuté lors de cette tentative. Les éléments du commissariat de Golf Sud l'ont immédiatement interpellé. Cinq couteaux ont été saisis sur sa personne.

L'enquête a rapidement permis d'établir le contexte du drame. Selon le témoignage du frère aîné, le mis en cause visiblement sous l'emprise de stupéfiants s'en est pris à la victime à la suite d'une altercation d'une banalité consternante, portant sur la consommation d'abats crus dans le salon. Il a attendu que son frère s'endorme pour lui asséner plusieurs coups de couteau dans son sommeil.

Il est précisé que le suspect ne réside pas dans cet appartement, loué par la victime. Il s'y était rendu la veille, en état d'ivresse, à l'occasion de célébrations familiales. La victime a finalement succombé à ses blessures à l'hôpital Dalal Jamm. Le suspect a été placé en garde à vue pour homicide volontaire. L'enquête, placée sous la direction du parquet compétent, se poursuit.