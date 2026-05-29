Sénégal: Tabaski 2026 - La SONAGED mobilise un vaste dispositif pour maintenir Dakar propre

À quelques jours de la Tabaski 2026, la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED S.A.) a lancé une vaste opération de salubrité dans l'ensemble du pays, avec une attention particulière portée à la région de Dakar. Le Directeur général de la société, Khalifa Ababacar Fall, a effectué jeudi 28 mai une visite de terrain au marché HLM 5 afin d'évaluer le dispositif déployé pour faire face à l'augmentation exceptionnelle des déchets durant cette période.

Chaque année, la fête de la Tabaski entraîne une production massive de déchets organiques issus notamment des sacrifices de moutons. Pour prévenir les risques sanitaires liés à l'insalubrité, la SONAGED a démarré ses opérations dès le début du mois de mai dans la capitale, puis progressivement dans les autres régions du Sénégal.

Selon les chiffres communiqués par l'entreprise publique, 655 lieux de culte ont déjà été nettoyés à travers le territoire national. Plus de 308 foirails et près de 200 sites à forte production de déchets, notamment les marchés, gares routières et quais de pêche, ont également été pris en charge. À Dakar seulement, 286 lieux de culte et 231 foirails ont bénéficié d'interventions de nettoiement.

Lors de sa visite au marché HLM, Khalifa Ababacar Fall s'est félicité des résultats enregistrés jusque-là. « Depuis pratiquement un mois, nous nous sommes mobilisés pour anticiper la fête de la Tabaski. Aujourd'hui, à Dakar, nous sommes passés à une moyenne de 4 500 tonnes de déchets collectées, contre 3 500 à 4 000 tonnes les années précédentes », a déclaré le directeur général de la SONAGED.

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Le responsable a également insisté sur l'ampleur des moyens humains et logistiques mobilisés. « Plus de 5 500 personnes sont déployées sur le terrain, avec des rotations permanentes de camions pour évacuer les déchets vers les décharges », a-t-il expliqué, saluant au passage « la solidarité des concessionnaires et des syndicats ».

Pour la SONAGED, l'objectif reste clair : garantir la propreté des villes avant, pendant et après la fête. « Nous voulons que les déchets deviennent un vieux souvenir dès le soir de la Tabaski », a assuré Khalifa Ababacar Fall, tout en appelant les autorités et les collectivités à renforcer leur collaboration avec la société nationale de nettoiement.