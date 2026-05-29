Tunisie: Sidi Bouzid - Deux morts et sept hospitalisations après une intoxication familiale

Deux personnes ont perdu la vie et sept autres ont été hospitalisées jeudi soir à Meknassi, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, à la suite d'une intoxication ayant touché neuf membres d'une même famille.

Selon le directeur régional de la santé, le docteur Salem Nasri, les sept patients ont été transférés à l'hôpital universitaire de Sidi Bouzid où leur état de santé est actuellement jugé stable.

Les personnes intoxiquées restent sous surveillance médicale, tandis que des prélèvements et analyses ont été effectués afin d'identifier avec précision l'origine de l'intoxication.

Des équipes de terrain ont été mobilisées pour appuyer les opérations de collecte d'échantillons et les investigations sanitaires en cours.

Concernant les deux décès, le responsable régional a précisé que la première victime est décédée à l'hôpital local de Meknassi, tandis que la seconde a succombé en cours de transfert vers l'hôpital universitaire de Sidi Bouzid.