Tunisie: OGC Nice explique le départ temporaire d'Ali Abdi en pleine période de barrage

L'OGC Nice a publié, jeudi, une mise au point concernant les circonstances ayant conduit son défenseur tunisien Ali Abdi à quitter temporairement le groupe, alors que l'équipe dispute actuellement des matches de barrage décisifs.

Selon le club niçois, « des discussions avaient été engagées avec la Fédération tunisienne de football afin de permettre à l'international tunisien de participer aux deux rencontres de barrage sous les couleurs niçoises.

Toutefois, aucun accord n'a pu être trouvé en raison d'un calendrier particulièrement chargé et rendu complexe par les dates FIFA ». Malgré ce contexte délicat, Ali Abdi avait insisté pour disputer le premier match de barrage avec l'OGC Nice, témoignant ainsi de son attachement au club et de son implication au sein du groupe.

Le joueur a cependant été contraint de se rendre en Tunisie afin d'accomplir des démarches administratives liées à l'obtention de son visa pour les Etats-Unis, dans le cadre d'un éventuel déplacement avec la sélection tunisienne pour la Coupe du monde, ajoute le club.

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L'OGC Nice précise néanmoins que le latéral tunisien reste pleinement mobilisé et déterminé à revenir rapidement afin de soutenir ses coéquipiers lors du match retour prévu ce dimanche.

Dans son communiqué, l'OGC Nice évoque un « imbroglio » né de deux impératifs contradictoires auxquels le joueur a dû faire face : défendre les couleurs de son club dans une échéance cruciale et répondre aux exigences administratives nécessaires pour honorer une future convocation avec la sélection nationale tunisienne.

Face à l'ampleur prise par l'affaire sur les réseaux sociaux, le club azuréen a également dénoncé les nombreuses menaces visant Ali Abdi. Les dirigeants niçois ont appelé au calme et au respect envers un joueur qu'ils considèrent, au même titre que le club, comme victime de cette situation particulièrement complexe.

Pour rappel, Ali Abdi a été retenu dans la liste des 26 joueurs convoqués par le sélectionneur national Sabri Lamouchi en prévision du Mondial-2026, prévu du 11 juin au 19 juillet au Canada, Etats-Unis et Mexique.

Le joueur a rejoint mercredi le stage de préparation des Aigles de Carthage à Tabarka, au lendemain du match nul (0-0) concédé par Nice sur le terrain de l'AS Saint-Etienne, lors du barrage aller pour le maintien en Ligue 1 du championnat de France.

La Fédération internationale de football (FIFA) avait fixé au 25 mai la date officielle de libération des joueurs afin qu'ils rejoignent leurs sélections nationales en préparation de la Coupe du monde 2026.