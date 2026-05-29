Congo-Kinshasa: Ebola - Des défis persistants malgré le premier cas répertorié de guérison à souche Bundibugyo

À Rwampara, en Ituri, dans l'est de la RDC, une première personne a quitté ce 27 mai le centre de traitement Ebola. C'est la première guérison confirmée depuis le début de l'épidémie à souche Bundibugyo dans le pays et une victoire. Mais sur le terrain, les défis restent immenses. Un responsable médical du centre dresse un tableau préoccupant.

Elle est arrivée malade. Elle repart guérie. Entre les deux, des tests positifs, une prise en charge, des soins symptomatiques, puis des tests négatifs. Plus de fièvre. Plus de symptômes. La porte du centre s'est alors ouverte pour cette personne.

Mais sans vaccin et traitement spécifique contre cette souche d'Ebola, comment guérit-on ? Un responsable médical du centre de Rwampara l'explique : « Avant qu'on ne découvre les molécules pour la souche Zaïre [une autre souche Ebola, NDLR], les gens guérissaient. Il suffit parfois de bien prendre en charge les symptômes. »

Tous les patients ne répondent pas de la même façon

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Mais tous les patients ne répondent pas de la même façon. Et sur la rapidité apparente de cette guérison, le responsable médical précise : « La période d'incubation n'est pas obligatoirement de 21 jours. » C'est un intervalle de 2 à 21 jours, selon le système immunitaire de chaque personne.

Mais derrière cette victoire, certains problèmes persistent, selon les informations de RFI. Le Premier : le laboratoire. Beaucoup d'échantillons ne sont pas testés. Les réactifs peuvent exister, mais la capacité à les traiter reste insuffisante. Or, sans dépistage rapide, pas de suivi des contacts et pas d'isolement précoce.

Deuxième problème persistant : les enterrements. Les équipes ne parviennent pas toujours à suivre le rythme.

Enfin, la résistance communautaire reste forte. Ceux qui tracent les contacts sont agressés. Certaines personnes meurent dans la communauté sans être prises en charge.

Et à Rwampara, le centre fonctionne encore avec un système temporaire de 19 lits. Sa construction définitive est en cours.